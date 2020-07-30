Гуляем на празднике: в этом году столицей празднования дня рождения Ленобласти должен был быть Всеволожск

КАЖДЫЙ РАЗ НОВОЕ МЕСТО

«Определение одного из городов столицей на один год позволяет нам концентрировать здесь финансовые и организационные ресурсы региона для ремонта, реконструкции и благоустройства». Это слова губернатора Александра Дрозденко, сказанные им год назад на празднике Ленобласти в Бокситогорске. Тогда он как раз объявил столицы региона на ближайшие два года.

- Жители Бокситогорска получили по итогам праздника, по сути, новый город, - добавил губернатор. - Теперь наша задача - чтобы такие же перемены увидели и почувствовали жители Всеволожска, а затем Тосно. Мы не случайно решили объявлять столицы сразу на два года вперед. Мы увидели по Бокситогорску, что объем работ очень большой. И за один год, особенно в больших городах, не справиться.

Только на подготовку к празднику Всеволожск получил дополнительное финансирование в размере 200 миллионов рублей. К тому же увеличился объем средств по каждой из региональных программ.

Так, за прошедшее время во Всеволожске появились новые пешеходные дорожки и тротуары, отремонтировали уличное освещение на Всеволожском проспекте. Идет благоустройство общественной территории «Румболовский парк» - там должна появиться зона отдыха возле озера, две трассы для скандинавской ходьбы, детские площадки для разных возрастов, спортивная площадка, скейт-парк и памп-трек для велосипедистов-экстремалов.

Кроме того, обновляют детскую школу искусств имени Глинки, благоустраивают Юбилейную площадь, приводят в порядок дороги.

В прошлом году одним из самых ярких моментов стал парад спортсменов Фото: правительство Ленобласти

Кстати, обновили и Невский парк в Дубровке. Как рассказал на своей странице в ВКонтакте глава Всеволожского района Андрей Низовский, сделано это в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

- В этом году полностью благоустроена первая часть парка, в том числе прогулочная зона вдоль Невы и концертная площадка, - говорит Низовский. - Полностью замкнутся пешеходные маршруты и похорошеют старинные аллеи, расположенные в глубине парка, на втором этапе. Он намечен на будущий год. По сути, второй этап - это увеличение площади для отдыха. Уже сейчас для жителей поселка и его гостей создан современный и уютный парк: с грамотно спланированными дорожками, смотровыми площадками, скамейками, освещением, пространством для проведения массовых мероприятий.

КАК ЭТО БЫЛО ГОД НАЗАД

В прошлом году большой праздник в честь 92-летия образования региона прошел в Бокситогорске. В городок, где живет порядка пятнадцати тысяч человек, приехало более семи тысяч гостей, в том числе иностранных. Приглашение посетить торжества приняли представители консульств из разных стран - от Австралии и Гватемалы до Греции и Китая.

Праздничные мероприятия начались рано утром спортивным парадом делегаций всех областных районов с участием знаменитых спортсменов - олимпийских чемпионов. Затем ленинградцев ждал большой концерт, главными звездами которого стали народный артист России Лев Лещенко и участница «Евровидения» Дина Гарипова. А еще в этот день в городе прошел гастрономический фестиваль, ярмарка народных ремесел, молодежный фестиваль здорового образа жизни «ЗОЖ-ФЕСТ». Завершились торжества грандиозным фейерверком.

Город Всеволжск преобразился перед праздником Фото: правительство Ленобласти

СПРАВКА «КП»

Традиция каждый раз назначать центром празднования разные города Ленобласти существует уже много лет. Но только два года назад было принято решение одновременно наделять этот город званием столицы региона.

Напомним, так исторически сложилось, что Ленобласть - единственный в стране субъект, где нет своего административного центра. И разговоры о том, что он должен бы появиться, ведутся давно. Много лет в столицы региона прочили Гатчину, но это так и осталось на уровне разговоров.

Зато весной 2018-го Александр Дрозденко подписал другое постановление: согласно нему у Ленобласти каждый год будет новая столица и выбирать центр области будут по итогам конкурса. Это может быть любой город региона, в котором может пройти праздничная колонна, есть большая парковка и места, где можно провести многотысячное праздничное мероприятие, а также принять делегацию и провести выставку.

В течение года столица обязана устроить не менее двух заседаний правительства, а также получает почетное право провести у себя день рождения области. При этом победитель получает крупную сумму из бюджета на благоустройство города.

Напомним, статус столицы Ленинградской области дается на один год не чаще, чем раз в десять лет. Всеволожск получил его впервые. Ранее право проводить у себя день рождения региона дважды получали Старая Ладога (2003, 2013), Тихвин (2004, 2015), Гатчина (2007, 2017), Выборг (2009, 2018).

Гастрономический фестиваль и выставка-ярмарка состоятся точно Фото: правительство Ленобласти

КСТАТИ

Как будем отмечать день рождения Ленобласти?

В реальности…

Во Всеволожске состоится «Калейдоскоп вкуса». Но, как подчеркнули в областном правительстве, это будет только гастрономический фестиваль областных предприятий общепита, а также выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов ленинградских мастеров.

…и в виртуальности

- Уже сейчас жители области принимают участие в онлайн-марафоне, который объявили в соцсетях областные центры «Мои документы» (МФЦ). Стихи, песни, заметки о путешествиях по региону, видео, рисунки и фотографии любимых мест, в общем, любые творческие работы. Лучшие обещают отметить памятными подарками и опубликовать на сетевых страницах МФЦ.

Творческие работы принимаются по электронному адресу: press@mfc47.ru до 30 июля. В письме нужно указать ФИО автора, район проживания, e-mail, телефон и профиль в Инстаграме или в ВКонтакте для отметки.

- К празднику в соцсетях Ленобласти также запустят марафон поздравлений. Любимый регион можно будет поздравить как творчески, так и сделав какое-то доброе дело и рассказав о нем.