2020-07-29T18:44:41+03:00
Общество

60% жителей Ленобласти хотят объединения с Санкт-Петербургом

Самым желаемым вариантом люди называют полное слияние и создание нового субъекта России
Сергей ВОЛЧКОВ
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Большая часть жителей Ленобласти хочет объединить регион с Санкт-Петербургом.Большая часть жителей Ленобласти хочет объединить регион с Санкт-Петербургом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Объединение Санкт-Петербурга и Ленобласти – вопрос, который поднимается на разных уровнях в течение по меньшей мере последних двадцати лет. Но до сих пор никто из его сторонников толком не ответил на главный вопрос – нужно ли это людям? Хотят ли они слияния, или вполне довольны существующей ситуацией? Чтобы восполнить этот пробел, «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» 29 июля провела большую пресс-конференцию, на которой прозвучали мнения исследователей, политологов и политических активистов.

В ГУБЕРНАТОРСКОЙ ГОНКЕ УБАВИЛОСЬ УЧАСТНИКОВ

Началось мероприятие с неожиданной новости: руководитель регионального отделения партии «Родина» Валерий Шинкаренко – один из главных идеологов объединения - сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов на пост губернатора Ленинградской области.

Лидер партии "Родина" Валерий Шинкоренко заявил, что по собственному желанию выбывает из предвыборной гонки за пост губернатора Ленобласти. Фото: Андрей ГАШЕВ

Лидер партии "Родина" Валерий Шинкоренко заявил, что по собственному желанию выбывает из предвыборной гонки за пост губернатора Ленобласти.Фото: Андрей ГАШЕВ

- Вчера я написал заявление в областной избирком, - рассказал Шинкаренко. – Сейчас мы хотим сосредоточиться на муниципальных выборах, выборах в Государственную думу и в Законодательное собрание региона.

Одной из главных причин такого решения, по словам политика, стало то, что партии не удалось преодолеть так называемый муниципальный фильтр – партия «Родина» собрала только 86 подписей муниципальных депутатов из 155 необходимых.- Вчера я написал заявление в областной избирком, - рассказал Шинкаренко. – Сейчас мы хотим сосредоточиться на муниципальных выборах, выборах в Государственную думу и в Законодательное собрание региона.

- Собрать их честным путем за те сроки, которые отводятся на предвыборную кампанию, невозможно, - заявил руководитель предвыборного штаба Шинкаренко Дмитрий Жвания. –И это несмотря на то, что мы полгода общались с муниципальными депутатами, работали с ними. И на давали предварительное согласие – кто с большей охотой, кто с меньшей, но тем не менее.

По словам руководителя предвыборного штаба "Родины" Дмитрия Жвании, честным путем пройти "муниципальный фильтр" невозможно. Фото: Андрей ГАШЕВ

По словам руководителя предвыборного штаба "Родины" Дмитрия Жвании, честным путем пройти "муниципальный фильтр" невозможно.Фото: Андрей ГАШЕВ

Впрочем, несмотря на досрочное завершение «губернаторской карьеры», Валерий Шинкаренко и его соратники не намерены отказываться от главной своей идеи: объединения Санкт-Петербурга и Ленобласти и создания так называемой «Санкт-Петербургской губернии» - мощного и богатого макрорегиона, способного взять высокие темпы развития и не сбавлять их на протяжении десятилетий.

ЕСТЬ ЗАПРОС!

Тем более что и у граждан на такой макрорегион есть запрос! По крайней мере у тех, кто живет в Ленинградской области. Об этом говорят, в частности, данные большого социологического исследования, которое провел «Институт современного государственного развития».

- За необходимость интеграции высказались больше 60 % респондентов, - отметил в ходе пресс-конференции директор института, политолог и политтехнолог Дмитрий Солонников. – При этом обратной точки зрения придерживаются всего 11 %. Остальные пока не сформировали четкого мнения.

Наиболее активно, по словам Солонникова, за объединение ратуют те, кто живет в непосредственной близости от Северной столицы – в так называемой зоне Санкт-Петербургской агломерации, включающей полностью, либо частично, Всеволожский, Гатчинский, Тосненский, Кировской и Ломоносовский районы Ленинградской области. Те, кто находится подальше, в своих суждениях не так категоричны – и, в общем-то, их можно понять.

О "социальном запросе" на объединение наглядно говорят цифры. Фото: Андрей ГАШЕВ

О "социальном запросе" на объединение наглядно говорят цифры.Фото: Андрей ГАШЕВ

- Также, согласно нашему исследования, наиболее предпочтительный и желательный вариант для людей – если Санкт-Петербург и Ленинградская область сольются полностью и образуют в итоге совершенно новый самостоятельный субъект Российской федерации, - констатирует эксперт. – На втором месте – вариант, которому сейчас, в частности, уделяют все большее внимание наши губернаторы – создание единого экономического, культурного и социального пространства, но без юридического объединения.

Конечно, простыми и быстрыми ни один из этих путей не назовешь. Полное слияние, например, помимо всего прочего потребует изменения некоторых федеральных и даже международных законов – особенно тех, которые касаются внешних границ России (Ленинградская область, напомним, граничит с Эстонией и Финляндией). С другой стороны – даже такая внушительная и кропотливая работа, по мнению собравшихся, стоит тех надежд, которые возлагают люди на возможную интеграцию.

МНЕНИЕ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

- В первую очередь наши респонденты ждут улучшения медицинского обслуживания и увеличения социальных выплат, - констатирует Солонников. - Люди пенсионного и среднего возраста выделяют увеличение средств на развитие области за счет роста общего бюджета и сокращения числа чиновников. А для молодёжи – и это, кстати, очень интересно - особенно привлекательно выглядит возможность получения статуса жителя города.

По словам политолога, директора "Института современного государственного развития" Дмитрия Солонникова, вопрос объединения Санкт-Петербурга и Ленобласти по-прежнему остается актуальным и острым. Фото: Андрей ГАШЕВ

По словам политолога, директора "Института современного государственного развития" Дмитрия Солонникова, вопрос объединения Санкт-Петербурга и Ленобласти по-прежнему остается актуальным и острым.Фото: Андрей ГАШЕВ

Конечно, даже над этими фактами нужно размышлять здраво – так, по словам самого политолога, данные собирались еще до пандемии коронавируса, и на сегодняшний день ситуация могла измениться. Кроме того, не лишним будет узнать и мнение жителей Санкт-Петербурга – но и среди них, отмечают участники пресс-конференции, наверняка найдется немало сторонников интеграции.

- Санкт-Петербург и Ленобласть уже давно живут в симбиозе, - подчеркивает Солонников. – Те же петербуржцы массово выезжают за город в отпуска и на выходные – а значит, ничуть не меньше нуждаются в развитой инфраструктуре. Безусловно, коронавирус мог многое изменить во взглядах людей – но тем не менее, мы полагаем, что тема интеграции остается актуальной и востребованной.

Пресс-конференция, посвященная объединению Северной столицы и Ленинградской области, прошла в пресс-центре "Комсомольской правды в Санкт-Петербурге". Фото: Андрей ГАШЕВ

Пресс-конференция, посвященная объединению Северной столицы и Ленинградской области, прошла в пресс-центре "Комсомольской правды в Санкт-Петербурге".Фото: Андрей ГАШЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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