2020-07-30T00:59:09+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 30 июля: увеличение числа коек и крупный штраф больницы из-за смерти врача

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 30 июля 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 30 июля 2020 года."Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 30 июля 2020 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Комсомолка» вновь собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 30 июля 2020 года. Комздрав официально заявил о тенденции снижения заболеваемости в городе, но Смольный все равно готовится ко второй волне опасной инфекции. Для этого власти увеличат число коек для пациентов с COVID-19.

- За прошедший день в Санкт-Петербурге нашли еще 165 случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии теперь составляет 31 140 горожан. В числе выздоровевших уже 23 199 пациентов. Смертей в общей сложности 2001, - сообщает Оперштаб по COVID-19.

Последние данные о коронавирусе в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Последние данные о коронавирусе в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Очередное медучреждение Санкт-Петербурга оштрафовали на крупную сумму из-за несоблюдения санитарных норм во время пандемии. В этот раз досталось Горбольнице №31, которая должна выплатить 200 тысяч рублей. Суд учел во внимание то, что там не перевели на дистанционный режим работы 71-летнюю заведующую отделением. В итоге она умерла от коронавируса. Также в клинике забывали про масочный режим.

«Комсомолка» узнала, какое место нужно выбрать в самолете, чтобы не подцепить инфекцию и спокойно долететь в другой город для хорошего отпуска. Главное правило безопасности – лучше сидеть возле системы кондиционирования.

Добавим, что власти Северной столицы намерены устроить массовую иммунизацию населения перед осенним приходом ОРВИ. Прививки хотят сделать минимум 4 миллионам горожан.

Что касается Ленобласти, то на утро 30 июля там выявили в общей сложности 5797 зараженных, из них 4495 человек успели выздороветь, а 56 – скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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