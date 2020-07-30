Бизнес на дому: с чего начать и где искать поддержку

Бизнес необязательно должен быть крупным. Можно не быть монополистом на рынке и при этом неплохо зарабатывать, занимаясь любимым делом. Однако, чтобы маленькая домашняя компания существовала не только как хобби, но и приносила стабильный доход, одного энтузиазма мало, ведь если идея работать на себя пришла вам в голову, то такая же мысль может посетить и соседа по дому, коллегу. А это уже конкуренция. Так что, если хотите, чтобы ваш бизнес процветал, начните с тщательной подготовки к его организации.

- Не только у начинающих, но и у опытных предпринимателей в процессе работы возникает множество вопросов и ситуаций, когда нужна помощь специалиста. Советы профессионалов помогут избежать многих ошибок и досадных оплошностей. Жители Ленинградской области по основным вопросам организации бизнеса могут получить бесплатные консультации в муниципальных организациях поддержки предпринимательства, которые действуют почти во всех муниципальных районах и городском округе Ленинградской области, или обратиться в региональный Фонд поддержки предпринимательства, - рассказали «Комсомолке» в фонде.

Также фонд проводит различные мероприятия для начинающих предпринимателей. Одно из таких - бесплатныи онлаи н-марафон для жителеи Ленинградскои области «Бизнес на дому» - состоялось в начале июля. Организатором выступил Фонд поддержки предпринимательства Ленинградскои области совместно с Академиеи малого бизнеса BIZZON. Участвовать могли как начинающие, так и предприниматели с опытом. Для Ирины Никишовой, например, это было первое знакомство с фондом и его мероприятиями.

- Участвовать решила из интереса. Я занимаюсь вязанием, и это было моим хобби, но, после того как меня сократили, я решила попробовать зарабатывать на своем увлечении. Марафон понравился, особенно практические советы. Я узнала много полезных нюансов, - рассказывает Ирина Никишова.

Другой участник, Сусанна Стародубова, наоборот, в бизнесе уже девять лет и с Фондом поддержки предпринимательства сотрудничает довольно плотно, однако возможности узнать что-то новое и получить консультацию (тем более бесплатную) никогда не упускает.

- Я неплохо знаю принципы ведения офлайн-бизнеса, но, когда нас всех отправили на самоизоляцию, возникла потребность переводить работу в онлайн, а в этом вопросе я как раз новичок. Я участвовала в нескольких семинарах, но марафон «Бизнес на дому» стал для меня лучшим. Очень много важной и полезной информации по продвижению своего дела, все конкретно, полезно и без лишней «воды», - говорит Сусанна Стародубова.

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КОНКРЕТНО

Еще больше о мерах поддержки начинающие предприниматели могут узнать в региональном центре «Мой бизнес». Информация доступна на сайте 813.ru или по телефону 8 (812) 309-46-88. Адрес центра: проспект Энергетиков, 3А, бизнес-центр «Лада», 9-й этаж (ст. м. «Ладожская»).