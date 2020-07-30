Презентация нового Volkswagen Polo в Санкт-Петербурге пройдет онлайн

Сегодня, 30 июля, подключайтесь к презентации нового Volkswagen Polo, и вы узнаете, насколько легендарный VW Polo cтал ярче, как сможет подчеркнуть вашу индивидуальность и выразить собственный стиль.

Самыми свежими впечатлениями о новом автомобиле с вами поделится журналист, диджей «Авторадио» Александр Курдин.

Вы сможете задать вопросы участникам и ведущему презентации, узнать все горячие подробности!

Во время презентации мы проведем интерактивный конкурс для зрителей. Всех активных участников ждут призы!

Ждем вас в наших официальных аккаунтах на Youtube и в Instagram 30 июля в 16.00.

Всем участникам презентации мы подготовили индивидуальные выгодные предложения на покупку нового Volkswagen Polo!

Подробности акции и специальных предложений уточняйте у официальных дилеров «Фольксваген Центре Пулково», «Фольксваген Центре Лахта», «Фольксваген Центре Таллинский» по тел. (812) 331-99-94 и на сайте vw-petersburg.ru

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