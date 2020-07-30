Об особенностях приема в колледжи Университета промышленных технологий и дизайна рассказали в вузе: что нужно знать абитуриенту

О ходе приемной кампании в колледжи Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна рассказывает проректор по информационной политике и приему Анна Коробовцева:

- Среди 25 образовательных программ среднего профессионального образования 16 предполагают проведение творческих вступительных экзаменов – например, Дизайн костюма, Графический дизайн, Web-дизайн, Дизайн рекламной графики, Дизайн интерьера, Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи, Реклама. На эти специальности сдаются вступительные испытания по рисунку и композиции.

Инженерная школа одежды СПбГУПТД. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

В связи с введением ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции в июне были внесены изменения в правила приема в колледжи, в том числе в отношении формы проведения вступительных испытаний. Вариант их отмены не рассматривался, т.к. на бюджетные места очень высокий конкурс, все экзамены были переведены в онлайн формат.

По статистике последних лет около 46% выпускников наших колледжей продолжают обучение на следующем уровне – программах бакалавриата, примерно четверть из них – по очной форме обучения, остальные – по очно-заочной (вечерней) и заочной. Это достаточно большая доля для обучающихся по программам среднего профессионального образования. Связано это с тем, что многие программы в СПбГУПТД являются интегрированными: в колледжах профессиональные дисциплины ведутся совместно с профессорско-преподавательским составом высшего образования, при продолжении обучения по тому же профилю предусмотрены индивидуальные образовательные траектории с сокращением сроком обучения, возможностью обучения на бюджетных местах или на внебюджетных со льготной стоимостью обучения. Также с начала обучения в колледжах студенты участвуют во всех общих студенческих мероприятиях, активно включаясь в общую студенческую жизнь. Поэтому многие к моменту выпуска из колледжей не хотят расставаться со своей alma-mater, понимая, что высшее образование в ускоренные сроки будет для них новой ступенью.

Колледж технологии, моделирования и управления. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Приемная кампания в наших колледжах не сильно отличается от прошлых лет. Интерес у абитуриентов традиционно большой, конкурс на бюджетные места, а по ряду специальностей - и на внебюджетные, высокий. Изменилась форма взаимодействия с поступающими. В прошлые годы различные онлайн-коммуникации всегда были вспомогательными мерами, чаще в сфере профориентационной работе в других регионах и иностранных государствах. Сейчас же дистанционное взаимодействие стало единственно возможным. Но сотрудники приемной комиссии Университета промышленных технологий и дизайна, имея немалый опыт в этой сфере, достаточно легко перенастроили свою работу. Абитуриентам в режиме реального времени помогают электронные консультанты на сайте, в социальных сетях – Instagram, Вконтакте, Facebook (созданы отдельные аккаунты для поступающих именно в колледжи), мессенджеры WhatsApp и Telegram.

Инженерная школа одежды СПбГУПТД. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Документы подаются на портале приемной комиссии «Личный кабинет абитуриента», вступительные экзамены проходят в электронной информационно-образовательной среде университета. Все это помогает сразу привыкнуть ко многим сервисам университета, которые понадобятся с первого курса: в Личном кабинете обучающегося можно подать заявление на повышенную или социальную стипендию, на получение справки из управления кадров, бухгалтерии, военно-учетного стола и пр. Также с нового учебного года все первокурсники переводятся на электронные зачетные книжки для большего удобства студентов. Так что трудностями все эти меры не назвать, скорее развитие новых видов коммуникации как с абитуриентами, так и со студентами, что всем идет только на пользу.