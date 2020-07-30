2020-07-30T21:57:01+03:00
Звезды

Стаса Барецкого арестовали на 5 суток за неповиновение полиции

Эксцентричный шоумен попался на повторной тонировке стекол своей машины и взбесился [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Стаса Барецкого арестовали на 5 суток после конфликта с инспекторами ГИБДД.Стаса Барецкого арестовали на 5 суток после конфликта с инспекторами ГИБДД.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Скандальный актер и шоумен Стас Барецкий насолил инспекторам ГИБДД и отправился под арест на 5 суток. Весь-сыр начался с того, что в городе Ломоносове на окраине Санкт-Петербурга его остановили за тонировку стекол автомобиля. 10 дней назад он попался на том же проступке, но в этот раз решил «повоевать» с правоохранительными органами.

Ранее экс-участник группы "Ленинград" уже попадался на тонировке. Фото: СОЦСЕТИ

Ранее экс-участник группы "Ленинград" уже попадался на тонировке. Фото: СОЦСЕТИ

- 29 июля в 18:00 на улице Красного Флота Барецкий оказал неповиновение сотруднику полиции. Он не выполнил требование инспектора ГИБДД устранить нарушение на автомобиле – светопропускание передних стекол машины не соответствовало правилам технического регламента, - поясняют в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По статье за неповиновение полицейскому Барецкий мог схлопотать до 15 суток административного ареста, но его решили пожалеть. Напомним, когда его поймали с тонировкой в прошлый раз, он ради пиара похвастался, что якобы врезался в машину ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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