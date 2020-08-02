В Санкт-Петербурге задержали стрелявшего из автомата мужчину

Мужчина стрелял из автомата под мостом

Ночь перед Днем ВДВ в Санкт-Петербурге выдалась жаркой. Полицейским дважды пришлось выезжать на вызове о стрельбе. Первое сообщение поступило силовикам с Морской набережной. Перепуганные жители ближайших домов сообщили, что под мостом стреляет из автоматов.

- Горожане рассказали, что из автоматов стреляли трое неизвестных, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - На место оперативно приехали сотрудники полиции. Информация подтвердилась, на месте происшествия задержан житель Волгоградской области, а также обнаружен автомат СХ-АК-103 (светозвуковой).

Задержанный объяснил, что стрелял в воздух. Никто при стрельбе не пострадал, оружие у хулигана забрали и направили на экспертизу. Сейчас на него уже составили протокол. В ближайшее время на стрелка могут возбудить уголовное дело.

После задержания первого хулигана в полицию ночью сообщили уже о новой стрельбе, на этот раз у дома по улице Турку. Приехавшие полицейские сразу же заметили и тех, кто мешал горожанам спать. В припаркованном у дома Киа Рио силовики застали двух молодых парней и девушку, у которых с собой был пистолет «EUSER-SPORT WAFFEN PTB 3/93».

Задержанные объяснили полицейским, что стреляли в воздух, никто из людей не пострадал. Всех троих доставили в отдел полиции.

- В отношении задержанных составили протоколы об административно правонарушении, - пояснили в полиции. - Пистолет направлен на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России, согласно справке изъятое оружие является газовым пистолетом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.