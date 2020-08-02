Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали стрелявшего из автомата мужчину

Всех стрелков задержали сотрудники полиции
Роман ЛялинРоманЛялин
КомментироватьОставить комментарий
Мужчина стрелял из автомата под мостом

Мужчина стрелял из автомата под мостом

Ночь перед Днем ВДВ в Санкт-Петербурге выдалась жаркой. Полицейским дважды пришлось выезжать на вызове о стрельбе. Первое сообщение поступило силовикам с Морской набережной. Перепуганные жители ближайших домов сообщили, что под мостом стреляет из автоматов.

- Горожане рассказали, что из автоматов стреляли трое неизвестных, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - На место оперативно приехали сотрудники полиции. Информация подтвердилась, на месте происшествия задержан житель Волгоградской области, а также обнаружен автомат СХ-АК-103 (светозвуковой).

Задержанный объяснил, что стрелял в воздух. Никто при стрельбе не пострадал, оружие у хулигана забрали и направили на экспертизу. Сейчас на него уже составили протокол. В ближайшее время на стрелка могут возбудить уголовное дело.

После задержания первого хулигана в полицию ночью сообщили уже о новой стрельбе, на этот раз у дома по улице Турку. Приехавшие полицейские сразу же заметили и тех, кто мешал горожанам спать. В припаркованном у дома Киа Рио силовики застали двух молодых парней и девушку, у которых с собой был пистолет «EUSER-SPORT WAFFEN PTB 3/93».

Задержанные объяснили полицейским, что стреляли в воздух, никто из людей не пострадал. Всех троих доставили в отдел полиции.

- В отношении задержанных составили протоколы об административно правонарушении, - пояснили в полиции. - Пистолет направлен на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России, согласно справке изъятое оружие является газовым пистолетом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

криминал