2020-08-04T00:53:20+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 4 августа: массовые нарушения в ТЦ и опасность КТ-исследований

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 4 августа 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 4 августа 2020 года."Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 4 августа 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Комсомолка» вновь собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 4 августа 2020 года. В Северной столице продолжают отмечать положительную динамику по снижению числа человек, зараженных инфекцией.

- За прошедший день в Санкт-Петербурге нашли еще 160 случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии теперь составляет 31 945 горожан. В числе выздоровевших уже 23 627 пациентов. Смертей в общей сложности 2062, - сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Губернатор Александр Беглов остался, мягко говоря, недоволен многочисленными нарушениями мер безопасности в торговых центрах Санкт-Петербурга. Некоторые ТЦ, как показывают проверки градоначальника и Роспотребнадзора, пренебрегают правилами социальной дистанции и даже забывают дезинфицировать помещения и требовать с посетителей надевать средства индивидуальной защиты. Все это может обернуться огромным штрафом и приостановлением работы торговых центров на срок до 90 дней.

Ученые Северной столицы обнаружили рост заболеваний после массовых КТ-исследований. Дело в том, что компьютерную томографию стали намного чаще применять для диагностики коронавируса. По словам экспертов, такие меры приводят к дополнительному облучению пациентов.

Смольный обещает не допустить того, чтобы грядущей осенью вторая волна коронавируса наложилась на сезонную эпидемию гриппа. Власти планируют привить не менее 60% населения.

Добавим, что в Ленобласти за все время пандемии заразились коронавирусом 5990 человек, из них 4543 выздоровели и 56 умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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