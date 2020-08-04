Банки после пандемии: новый опыт и поиск возможностей

Хочешь жить - умей меняться

Пандемия коронавируса стала испытанием для всех. Действовать приходилось в совершенно новых реалиях, но при этом быстро оценивать ситуацию и меняться сообразно новым обстоятельствам.

- В целом банковская система подошла к коронакризису гораздо более подготовленной. Если сравнивать ситуацию с 2008 и 2014 годами, то сейчас банки обладают гораздо более значительным запасом капитала и ликвидности, – говорит Константин Бобров.

Однако задачи в марте-апреле на банки все равно свалились серьезные: срочный перевод рабочих процессов в онлайн, обеспечение бесперебойности банковских сервисов и коммуникаций для взаимодействия с клиентами и сотрудниками, а также безопасности их здоровья. Планов и инструкций, что делать в подобной ситуации, ни у кого не было. Просто потому, что ничего подобного раньше не происходило.

- Гораздо важнее не наличие плана, а готовность к изменениям, грамотная оценка рисков и способность адекватно реагировать на ситуацию, – отметил Константин Бобров.

Перевод процессов на новые условия занял у банка порядка двух недель, уже к концу марта были проведены основные мероприятия, которые позволили банку полноценно работать в режиме самоизоляции.

Уход в онлайн

Слово «онлайн» в последние четыре месяца мы слышим, пожалуй, чаще всего. Самим банкам также пришлось переходить на «удаленку». На пике пандемии удаленно работало порядка 3 тысяч сотрудников по всей России – треть коллектива банка. Сам по себе удаленный режим работы не был новацией для УРАЛСИБа, а все меры по обеспечению сохранности информации, коммерческих и персональных данных были разработаны раньше. Но серьезным испытанием для IT-подразделений стало обеспечение перевода и корректной работы одновременно большого количества людей.

Параллельно с внутренними изменениями пришлось внедрять и новые подходы к работе с клиентами, например, ускорить внедрение в практику решений по дистанционной продаже банковских продуктов и услуг.

По словам Константина Боброва, во время самоизоляции серьезно вырос спрос на доставку услуги до клиента. Банк развивал такие решения и раньше, но сейчас это стало определенным стандартом.

Так, например, в период самоизоляции, УРАЛСИБ запустил доставку с курьером на дом одной из наиболее востребованных у клиентов карты «Прибыль» с кэшбэком и процентами на остаток. Также в этот период был запущен сервис электронной регистрации сделок по ипотеке, позволяющий регистрировать сделки с недвижимостью электронно по всей стране, причем бесплатно для своих клиентов и партнеров. Для предпринимателей была введена услуга выездного сервиса по открытию расчетного счета.

Теперь уже понятно, что онлайн будет активно развиваться и дальше, но при этом офисы банка не уйдут в прошлое, поскольку многие клиенты предпочитают разговаривать о деньгах в режиме «живого общения» с банковским менеджером. Потому в итоге, мы, скорее всего, увидим определенную комбинацию двух форматов, направленных на решение разных задач. И цель многих банков сегодня – сделать эту комбинацию наиболее оптимальной, эффективной и работоспособной.

- Думаю, со временем банки превратятся в своего рода банковские «шоу-румы», где клиенты будут «примерять» и «тестировать» новые или более сложные продукты, а простые и стандартные операции – в основном уйдут в онлайн, - полагает Константин Бобров.

Партнерские отношения

С момента введения режима самоизоляции количество звонков в колл-центр банка УРАЛСИБ практически сразу же удвоилось. Потому работа колл-центра была оперативно перестроена – большая часть его сотрудников была переведена с продаж на консультации по действующим кредитам. В основном клиентов интересовало, и что будет с их кредитами, они просили подробнее рассказать о механизме реструктуризации и кредитных каникул, а также о других мерах поддержки.

Информационное сопровождение в этот период была не менее важным, чем любая другая поддержка. От него во многом зависели те решения, которые принимали клиенты. Поскольку эти программы влияют на общую стоимость кредита, не для всех клиентов их использование целесообразно. Поэтому подробное разъяснение не только алгоритма действий, но и их последствий – банк считал своей прямой партнерской ответственностью в этот период.

К слову о реструктуризации. За ней с конца марта в банк обратилось 14 тысяч розничных клиентов, из них больше 6 тысяч – на кредитные каникулы в рамках закона 106-ФЗ. Также было принято порядка 400 обращений от предпринимателей, треть из которых – на кредитные каникулы.

Ипотека растет

Ипотека сегодня на подъеме, серьезный стимул к росту этому направлению кредитования дали программы господдержки.

– Ипотечные программы с господдержкой, безусловно, являются хорошим стимулом как для рынка жилья, так и для ипотечного кредитования. Условия по процентной ставке стали более привлекательными. Еще никогда раньше в России не было ипотечных кредитов под 6-7%. Поэтому те, кто раньше откладывал покупку, и сегодня имеют финансовую возможность обслуживать кредит, сейчас могут оформить ипотеку на более интересных условиях, чем полгода-год назад, – говорит председатель правления банка.

После запуска госпрограммы субсидирования ставки УРАЛСИБ получил более 11,5 тыс. заявок на получение ипотеки, в том числе, 4,5 тысячи по программе "Ипотека для семей с детьми" и 7 тысяч по программе "Ипотека 6,5%". Общая сумма кредитования составила порядка 6 млрд рублей. В мае-июле почти 40% выданных ипотечных кредитов предоставлено именно по программе с господдержкой.

Что дальше?

Как будет дальше развиваться экономическая и эпидемиологическая ситуация, спрогнозировать сложно. Ясно одно: банкам нужно держать «руку на пульсе», чтобы при необходимости быстро адаптироваться к новой реальности.

- Мы пережили определенный эмоциональный и экспертный опыт, который конвертировали в управленческие действия. И этот опыт в будущем нами будет обязательно использован, - резюмировал Константин Бобров.