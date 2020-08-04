2020-08-05T09:58:56+03:00
Общество

В Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза – новый Председатель

Этот пост занял Станислав Наумов
Степан СТЕПАНОВ
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Председатель Правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕЭС) Станислав Наумов. Фото предоставлено компанией Герофарм.Председатель Правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕЭС) Станислав Наумов. Фото предоставлено компанией Герофарм.
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Председатель Правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕЭС) Станислав Наумов, который вступил в должность с 3 августа, займется представлением и поддержкой стратегических задач членов Ассоциации во внешней среде, усилением репутации отечественной фармотрасли и Ассоциации как гаранта обеспечения доступности качественных, безопасных и эффективных высокотехнологичных лекарственных средств и медицинских изделий. Также Наумов, который до прихода в Ассоциацию был директором по взаимодействию с органами государственной власти X5 Retail Group, будет принимать участие в работе по гармонизации действующего законодательства Российской Федерации и стран ЕАЭС мировым нормам и правилам, исходя из суверенных интересов Российской Федерации и стран ЕАЭС.

- Присоединиться к союзу таких сильных компаний - для меня большая честь и ответственность, - прокомментировал свое назначение Наумов. - Вижу очень важным объединить наши усилия на рынке ЕАЭС и, надеюсь, мой опыт в этом направлении откроет перед Ассоциацией новые возможности, привлечет новых участников, а благодаря совместной работе процесс интеграции со странами ЕАЭС пройдет максимально эффективно, с пользой для государства, бизнеса и общества.

В свою очередь президент «Активный Компонент» Александр Семенов выразил надежду, что «под руководством Наумова Ассоциация выйдет на качественно новый уровень работы, представляя интересы российских компаний-производителей лекарственных средств».

Отметим, Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза была зарегистрирована в 2012 году. В нее входят ведущие фармацевтические компании-производители полного цикла: ПАО «Фармстандарт», ЗАО «Биокад», ООО «ГЕРОФАРМ», ООО «Нанолек», НТФФ «Полисан», АО «Активный Компонент», АО «Генериум», ЦВТ «ХимРар», СООО «Нативита», ТОО «Карагандинский фармацевтический завод».

ИСТОЧНИК KP.RU

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