2020-08-05T12:01:53+03:00
Новости компаний

ВТБ запускает новый формат офисов

Пилотное отделение появится сначала в Москве, а потом – еще в пяти регионах
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ВТБ запускает новый формат офисов. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.ВТБ запускает новый формат офисов. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.
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ВТБ открывает отделения нового формата. Теперь клиенты смогут оформить запись на подходящее для них время, обслуживаться в любой удобной локации офиса, проходить идентификацию с помощью смартфона, получать видеоконсультацию и проводить операции в устройствах самообслуживания. Это позволит на треть снизить время ожидания клиентов и на 40% – повысить эффективность работы офиса.

Новый офис спроектирован таким образом, чтобы обеспечить персональное внимание к клиенту и наиболее комфортный опыт на всех стадиях обслуживания.

Перед посещением отделения клиент может предварительно записаться на удобное время через чат-бот в WhatsApp – в этом случае сотрудники заранее подготовят к его визиту все необходимые документы. На входе в офис клиент будет автоматически идентифицирован по MAC-адресу телефона, получит личное приветствие и направление к нужному столу или переговорной прямо в WhatsApp на своем смартфоне. В среднем время ожидания в офисе снизится на 33%.

В зоне розничного обслуживания отсутствуют фиксированные рабочие места, физически разделяющие посетителей и сотрудников. Вместо этого специалист с ноутбуком приглашает клиента в любое удобное место в отделении. При этом специалист проводит меньше рутинных операций и выступает в качестве эксперта, помогая найти оптимальное решение для задачи клиента и обучает пользованию онлайн-сервисами.

До 80% стандартных действий по кредитам, вкладам, платежам и переводам клиент сможет самостоятельно осуществлять через ВТБ-Онлайн, до 95% всех операций с наличными – через банкоматы. Когда клиенту требуется более сложная услуга, например, ипотека или автокредит, он сможет получить видеоконсультацию и оформить заявку даже если офис не специализируется на этих продуктах.

- Банковский сервис стремительно меняется: большая часть стандартных операций мигрирует в дистанционные каналы, а офис становится центром финансовых знаний и частью большого контура обслуживания наряду с банкоматами, контакт-центром, мессенджерами, мобильным приложением. Пандемия ускорила вывод на рынок отделения нового формата, в котором клиент сможет совершать большинство операций самостоятельно и в более удобном для него формате. Пилотное отделение мы открываем в Москве, до конца года они появятся еще в пяти регионах. Наша стратегическая задача – переводить все новые отделения на новый формат обслуживания уже с 2021 года, – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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