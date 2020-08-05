Губернатор пришел в один из баров Санкт-Петербурга, который могут закрыть по закону о «наливайках»

Губернатор Санкт-Петербурга лично посетил один их тех малых авторских баров, которым грозит закрытие из-за принятого закона о «наливайках». После разговора с владельцами заведения, Александр Беглов пригласил их приехать в Смольный и поговорить о проблеме.

- Я с 2000 года работаю в сфере общественного питания. Начинал в Мурманске, в Петербург приехал с мечтой открыть свой бар. С 2014 года мы работаем, отзывы хорошие, а теперь придется все закрыть, - рассказал один из совладельцев.

По словам мужчины, если бы подобный закон о наливайках работал уже несколько лет назад, в городе бы просто не появились десятки заведений, известных ныне по всему миру.

- Люди едут реализовать себя в Петербург, открыть свое дело. А теперь перестанут приезжать, не откроются сотни заведений, не будет рабочих мест, - отметил коммерсант.

Бар хороший, а площадь маленькая. Что делать? Фото: Пул78

Глава города выпил сока и очередь отметил, что бар ему нравится. А закон, который уже принят, был направлен на проблемные рюмочные и т.д. в спальных районах. Теперь понятно, что его надо дорабатывать.

- Вы должны подготовить свои предложения, объяснить, чем вы от них отличаетесь, потому что «наливайки» - это действительно проблема, жители жалуются, - заявил губернатор.

Надо сказать, что площадь заведения, в котором побывал Александр Беглов, составляет всего 23 квадратных метра. То есть вдвое меньше разрешенных по закону 50 кв.м. И если закон останется в силе, то с 1 января торговать спиртным здесь будет нельзя. Это лишит бар львиной доли доходов.

По предварительным оценкам, в Петербурге могут закрыться 10-12% всех баров, из-за чего работы лишаться около семи тысяч человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/794529" frameborder="0"></iframe> Губернатор Санкт-Петербурга сходил в один из авторских баров, которые могут закрыть из-за закона о "наливайках".Видео: Пул78

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