Как бороться с тревожными расстройствами и взять эмоции под контроль

ЧЕМ ОПАСЕН СТРЕСС

В нынешней ситуации банальные советы перестать нервничать мало кому помогают. Действующие ограничения, угроза второй волны коронавирусной инфекции, нестабильность экономики - все это очень сильно влияет на психическое здоровье человека. Многие не выдерживают.

- В период самоизоляции мы принимали только пациентов с острой болью и болевым синдромом. Когда строгие ограничения были сняты, мы заметили, что к нам стали чаще обращаться пациенты с паническими атаками, тревожными расстройствами и неврозами, - рассказывает невролог, доктор восточной медицины и остеопатии клиники «Амрита» Ли Ю-Сен. - Такие состояния нельзя оставлять без внимания, потому что они могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Невролог, доктор восточной медицины и остеопатии клиники «Амрита» Ли Ю-Сен. Фото из личного архива.

Если коротко, то паническая атака - это состояние, когда страх или тревога провоцируют внезапные физические симптомы без очевидной на то причины. Ведь в вопросах стресса психика и тело неразрывно связаны. То есть наш организм реагирует на стресс, вырабатывая множество разных химических веществ. Когда эти вещества в избытке, они могут вызвать серьезные изменения в теле. Самые распространенные симптомы этого: боль в груди, одышка, ощущение повышенной температуры или озноба.

«НЕПОНЯТНЫЕ» БОЛЕЗНИ

На фоне нервного перенапряжения часто появляются неприятные ощущения, которые похожи на симптомы опасных заболеваний. Анализы и обследования могут ничего не показать, но проблема-то есть, и человеку действительно плохо. Именно таким пациентам помогают специалисты «Амриты». Причем помогают комплексно.

- Когда человек находится в стрессе, состоянии тревоги или паники, он напряжен и физически, потому что наш организм - это единое целое и в нем все взаимосвязано. Физическое напряжение мы снимаем с помощью методов иглоукалывания и остеопатической терапии. А эмоциональное состояние корректируем методами флоротерапии Баха, беседуем с пациентом, чтобы понять причину и глубину состояния. Другими словами, работаем не только с психикой, но и с телом, с теми зонами, которые отреагировали на стресс, - продолжает Ли Ю-Сен.

Интересно (и очень важно!), что у каждого человека может быть своя реакция на стресс: у одних страдают почки, у других - поясница, у третьих - шея. Поэтому помочь справиться с физической болью и привести в норму эмоциональное состояние может только грамотный специалист. Но такие щадящие методы восстановления врач использует только в том случае, если серьезных проблем с психикой и физическим здоровьем нет.

- Если мы видим, что человек нуждается в более серьезном лечении, то направляем его к профильным специалистам, - добавляет доктор.

ЗАМЕТИТЬ И ПОМОЧЬ

О том, что психологический дискомфорт приводит к развитию соматических заболеваний, в последнее время говорят все чаще. Но далеко не все прислушиваются к своему внутреннему состоянию. А ведь длительное состояние стресса легко может усугубить многие проблемы со здоровьем или стать причиной развития новых. Уже доказано, что психосоматика имеет прямое отношение к гипертонической болезни, аритмии, инфарктам, синдрому раздраженного кишечника, язвенному колиту, гастриту, различным кожным заболеваниям. Поэтому важно не тянуть и вовремя обратиться за помощью.

- Есть множество способов, как справляться с тревогой, паническими атаками и неврозами. Это можно делать с помощью правильно подобранных физических или дыхательных упражнений, методов рефлексотерапии, остеопатии. Максимального эффекта можно добиться, используя грамотное сочетание методов восточной и западной медицины, - говорит Ли Ю-Сен.

Жить «на нервах» - и неприятно, и вредно для здоровья.Фото: Андрей ГАШЕВ

И все же очень многое в подобных ситуациях зависит от пациента. Если вы понимаете, что постоянно находитесь «на нервах», начинайте бороться с этим состоянием как можно раньше. И тогда вы обязательно заметите, как бодрость и хорошее самочувствие вернутся в вашу жизнь.