2020-08-05T17:46:22+03:00
Досуг

Музыкальный фестиваль «Петербург live» посвятят 20-летию культового фильма «Брат-2»

В этом году он впервые соберет зрителей не на Дворцовой площади, а у экранов телевизоров и гаджетов
Полина ШАНДРАК
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Пятый по счету грандиозный концерт посвящен юбилею легендарного фильма «Брат 2».Пятый по счету грандиозный концерт посвящен юбилею легендарного фильма «Брат 2».
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Музыкальный фестиваль «Петербург live», собирающий десятки тысяч зрителей ежегодно, пройдет в Северной столице уже в этот четверг, 6 августа в 18:00. Фестиваль смогут увидеть миллионы людей со всего света, так как он сменит привычный формат на «онлайн».

Пятый по счету грандиозный концерт посвящен юбилею легендарного фильма «Брат 2». В этом году исполняется 20-лет с момента выхода культовой картины на широкие экраны. За это время изменились люди, страна, тренды, но лента Алексея Балабанова все также популярна, а песни, вошедшие в фильм – вечны…

На этот раз организаторы приготовили множество сюрпризов. Первое, что удивит – уникальная конструкция сцены, которая будет смонтирована на американском грузовике. И подобно тому, как Данила Багров ехал из Нью-Йорка в Чикаго, миллионы зрителей совершат путешествие на 20 лет назад, чтобы вновь пережить сокровенные эмоции, которые испытали в первый раз при просмотре фильма.

На ней соберутся выдающиеся герои русского рока – Вячеслав Бутусов, «Сплин», Сергей Бобунец (лидер группы «Смысловые Галлюцинации»), Глеб Самойлов & The Matrixx и Настя Полева. А легендарный журналист Михаил Козырев выйдет на сцену в качестве ведущего. Именно он когда-то помог Алексею Балабанову подобрать уникальный саундтрек, который впоследствии станет настоящим символом той эпохи.

В этом году фестиваль и его участники поддержат Благотворительный Фонд Константина Хабенского, который помогает детям и молодым взрослым с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями мозга. Каждый зритель сможет сделать благое дело: помочь Фонду прямо во время прямого эфира, отправив свое пожертвование по СМС на номер 7535.

Уникальная концепция мероприятия сделает его одним из самых ярких «онлайнов» года. Многие вспомнят, что значат для каждого из нас Алексей Балабанов и Сергей Бодров. И возможно найдут ту самую правду, в которой, как известно – сила!

КОНКРЕТНО

Фестиваль «Петербург live» проходит при поддержке Комитета по Культуре Санкт-Петербурга. Посмотреть прямой эфир можно бесплатно на сайте и в официальной группе компании NCA в социальной сети ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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