Метро Санкт-Петербурга: Как стать свидетелем новой истории подземки и сэкономить на проезде

Жители и гости Северной столицы уже оценили отказ от традиционных жетончиков.

Петербуржцы привыкли воспринимать подземку не просто как удобный способ передвижения, но и как самостоятельную достопримечательность. Самые старые станции оформлены гранитом и мрамором, украшены скульптурами, ковкой и мозаикой. История подземки насчитывает уже 70 лет, и сейчас пишутся ее новые страницы. Так что посетить ее стоит не только из эстетических соображений, но и чтобы своими глазами увидеть, как свершается современная история метро.

Новое слово в дезинфекции

Так, например, из-за пандемии коронавируса в питерской подземке впервые в истории начали использовать УФ-излучение для антибактериальной обработки. Дистанционный дезинфектор «Вирустоп-П» будет уничтожать вирусы и бактерии на поручнях. Это позволит стерилизовать эскалаторы в автоматическом режиме прямо в процессе движения.

Антивирусный гаджет сейчас проходит тестирование в машинном зале станции «Беговая». Специалисты проводят обработку ультрафиолетом, а затем собирают с поручней пробы. Далее образцы направляют в лабораторию, чтобы удостовериться, что излучение действительно убивает бактерии и вирусы. Если испытание прибора пройдет успешно, такие дезинфекторы появятся и на других станциях.

Как платить

Разовая поездка в питерском метро обойдется в 55 рублей - столько стоит жетончик «метрошка». Его можно купить в кассе в вестибюле за наличные или по карте. Жетончик нужно опустить в монетоприемник и дождаться, когда загорится зеленый сигнал. Правда, такие жетончики уже скоро могут стать частью истории прошлого. Ездить на метро в Санкт-Петербурге можно гораздо дешевле, достаточно только выбрать удобный способ экономии.

Безлимитный проездной стоит приобрести, если вы приехали в город всего на несколько дней и хотите успеть осмотреть как можно больше достопримечательностей. Также он будет выгоден, если вы планируете активно пользоваться как метрополитеном, так и наземным транспортом - совершать более четырех поездок за один день. Такой проездной можно выбрать на срок от одного дня до недели.

Транспортная карта «Подорожник» - это способ экономить для тех, кто предпочитает передвигаться в подземке. Карта работает по принципу электронного кошелька, который всегда можно пополнить на любую сумму. Одна поездка на метро обойдется в 38 рублей, но после каждых 10 поездок в течение одного календарного месяца плата уменьшается:

• С 1 по 10 поездку 38 рублей

• С 11 по 20 поездку 37 рублей

• С 21 по 30 поездку 36 рублей

• С 31 по 40 поездку 35 рублей

• 41 поездка и все последующие 34 рубля

Карты «Подорожник» также придутся по душе всем патриотам. Ведь в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в кассах подземки появились специальные праздничные карты, которые светятся в ультрафиолетовом свете. А в честь Дня Военно-Морского Флота в 2020 году в метрополитене запустили «Подорожники» с праздничным дизайном, на них изображены крейсер «Киров» и лидер «Ленинград».

Мировая экономия

Еще одна отличная возможность сэкономить на оплате проезда в метро - это акция платежной системы «Мир». Одноименной бесконтактной картой можно выгодно оплатить проезд на специально оборудованных турникетах. Оплата проезда произойдет в тот момент, когда вы приложите карту к валидатору на 1 - 2 секунды. Стоимость одной поездки спишется сразу со скидкой.

Держатели Единой карты петербуржца смогут таким образом оплачивать проезд дешевле на 19 рублей. В таком случае одна поездка обойдется всего в 36 рублей. При этом для держателей других бесконтактных карт «Мир» любого банка скидка составит 14 рублей.

Акция, предполагающая скидку на оплату проезда в 2019 году, имела большой успех у пассажиров Петербургского метрополитена, так что ее решили продлить. Теперь держатели национальных платежных карт могут пользоваться скидкой по ним до конца 2020 года.