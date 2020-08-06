Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 6 августа: ужесточение масочного режима в метро и анонс новых послаблений

"Комсомолка" собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 6 августа 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» снова собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 6 августа 2020 года. К счастью, коэффициент распространения опасной инфекции в городе снижается. Поэтому еще 4 больницы Северной столицы готовятся возобновить работу в привычном режиме и снять коронавирусные «оковы».

- За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявили еще 156 случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии составляет 32 259 человек. В числе выздоровевших уже 23 749 пациентов. Смертей в общей сложности 2102, - сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

В метро Санкт-Петербурга ужесточили проверки того, надевают ли пассажиры защитные маски. Если раньше на это смотрели, честно признаемся, спустя рукава, то с 5 августа нарушителям вручают административные протоколы. А дальше может грозит и штраф до 4 тысяч рублей. В подземке объясняют новые меры приказом сверху и увеличением пассажиропотока.

Роспотребнадзор обратился в Смольному с предложением ослабить некоторые ограничения по коронавирусу. Вице-губернатор Олег Эргашев сообщил, что работа над соответствующим постановлением уже ведется.

В Боткинской больнице рассказали, что за все время пандемии у них заболели коронавирусом всего 337 сотрудников из 2651. Большинство медработников перенесли инфекцию в легкой форме и без симптомов.

Добавим, что в Ленобласти за все время пандемии заразились коронавирусом 6055 человек, из них 4561 выздоровели, а 56 – умерли.