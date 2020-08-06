Празднуем День строителя три дня: скидки до 50% на инструменты в «Галамарте». Фото предоставлено пресс-службой Галамарт.

В этом году День строителя выпадает на воскресенье - 9 августа, и по этому поводу народный магазин «Галамарт» объявляет беспрецедентные скидки на инструменты! Причем скидки будут действовать не один день, а целых три: с 8 по 10 августа.

В розничные магазины «Галамарт» приходите за скидками 50% на весь ручной инструмент (на белые ценники); ну а в интернет-магазине «Галамарт» будут действовать скидки 30% на электро- и автоинструмент, а также стремянки.

Фото предоставлено пресс-службой Галамарт.

В общем-то, будем честны: порой рабочие инструменты нужны всем, даже тем, кто от этого далек. Ну а про профессионалов своего дела и говорить нечего: приобрести дрель-шуруповерт, аккумуляторную отвертку или перфоратор с очень приличной скидкой не откажется никто.

Фото предоставлено пресс-службой Галамарт.

Автолюбители оценят наборы профессиональных инструментовиз хромованадиевой и инструментальной стали для ремонтных работ и обслуживания своего авто (кстати, это отличный вариант подарка на праздник), а те, кто затеял ремонт – валики для обоев, пистолеты для монтажной пены, малярные кисти и многое другое.

Фото предоставлено пресс-службой Галамарт.

Словом, в «Галамарте» есть инструменты практически на любой случай. И даже если сейчас надобности в ремонте у вас нет, все равно можно прикупить пару вещей на будущее. Судя по опыту – точно пригодятся.

* Акции действуют с 8 по 10 августа 2020 г.

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