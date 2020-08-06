Как изменилась работа риэлторов в условиях пандемии - расскажут на бизнес-завтраке 3 сентября

Партнер бизнес-завтрака: ГК «Адвекс. Недвижимость».

В первый четверг осени, 3 сентября, с 10.30 до 12.00 пройдет бизнес-завтра на тему: «Основные вызовы для риэлторов в современных условиях». Там обсудят, как изменилась работа риэлторов в условиях пандемии, сократились ли объемы сделок на первичном и вторичном рынке жилья, как агентства недвижимости пережили трудные времена, и что нового появилось в деятельности риэлторских агентств.

Затронут и не менее важные вопросы, которые касаются изменения структуры спроса клиентов, новых форм работы в отношениях застройщиков и риэлторов, плюсах и минусах взаимодействия риэлтора и девелопера, а также многое другое.

В мероприятии примут участие представители крупнейших застройщиков, руководители риэлторских агентств и профильных общественных объединений, представители СМИ.

Модераторами бизнес-завтрака - исполнительный директор Оргкомитета конкурса «Доверие потребителя», руководитель портала Большой Сервер Недвижимости BSN.RU Валентина Нагиева и президент ГК «Адвекс. Недвижимость» Александр Романенко.

Партнер бизнес-завтрака: ГК «Адвекс. Недвижимость»

В случае изменения формата встречи с онлайна на офлайн о месте проведения бизнес-завтрака будет сообщено дополнительно!

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