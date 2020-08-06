Gatchina Gardens вышел в финал премии Urban Awards 2020. Фото: пресс-служба Gatchina Gardens.

Для определения номинантов и лауреатов Urban Awards ежегодно создается независимая экспертная комиссия, состоящая из самых опытных и влиятельных профессионалов недвижимости. Она оценивает объекты, учитывая весь процесс девелопмента - строительство, экономическую устойчивость, маркетинг и управление, энергоэффективность, комфорт жилой среды, уровень благоустройства, а также архитектурный облик.

В этом году на рассмотрение членов жюри были представлены 153 проекта из 30 регионов России. В финал в номинации «Лучший проект комплексного освоения территорий (КОТ)» вышли четыре объекта, в номинации «Лучшая курортная недвижимость России» - пять. Церемония награждения победителей состоится 26 августа в павильоне Majestic в Репино.

Фото: пресс-служба Gatchina Gardens.

- Последние события трансформировали требования покупателя к недвижимости, актуальным трендом стала иммуномодулирующая жилая среда, архитекторы и девелоперы во всем мире вносят изменения в градостроительные концепции. По понятным причинам в ближайшем будущем в стране будут пользоваться спросом оздоровительные и бальнеологические услуги, проекты, связанные с экологией жизни, медицинские и рекреационные курорты. При этом мы видим дефицит предложения в сегменте «курортная недвижимость», у нас практически нет курортной инфраструктуры wellness & spa международного уровня. Восполнить этот дефицит призваны такие проекты, как Gatchina Gardens. Наш город-курорт - один из немногих проектов комплексного устойчивого развития территории, своего рода инвестиционная платформа для развития туристической отрасли, малоэтажной, комфортной жилой среды с современной деловой, социальной и коммерческой инфраструктурой в предместье мегаполиса, - комментирует генеральный директор Gatchina Gardens Наталья Осетрова.