Французский фотограф отсудил у певицы Зары 150 тысяч рублей за незаконное использование снимков

Фотограф из Франции подал в суд на певицу Зару за нарушение авторских прав и выиграл. Фото: instagram.com/tessfeuilhade_studio / instagram.com/zara_music

Французский фотограф, известный под псевдонимом Tess Feuilhade, выиграл суд у знаменитой певицы Зары, доказав, что она незаконно использовала его снимки.

Началось все еще в далеком 2017 году. Творец по имени Феийад де Шовен Франсуа Режи Дионис фотографировал звезду для модного журнала Cosmopolitan. Дело было в здании оперного театра «Геликон-опера», который находится на Большой Никитской улице в Москве. Все прошло успешно, снимки опубликовали в выпуске издания за январь 2018 года. Авторство француза на фотографии в журнале указать не забыли.

Француз не раз фотографировал знаменитостей и пристально следить за использованием своих снимков. Фото: tessfeuilhade.com

Однако позже Дионис заметил, как Зара пользуется его снимками везде, где только можно: на Youtube-канале, в рекламных афишах, а также в клипе «С понедельника». Иностранец, который часто фотографирует звезд (в портфолио есть, к примеру, актриса Мила Йовович и топ-модель Ирина Шейк), смекнул, что на этом можно и нужно дополнительно заработать.

Дело рассматривал суд из Санкт-Петербурга, поскольку место регистрации певицы как раз в Северной столице.

- Истец просил взыскать с певицы Зары денежную компенсацию за нарушение авторских прав в размере 1 619 500 рублей и моральную компенсацию 100 000 рублей. Однако суд взыскал с ответчика 150 тысяч рублей, - рассказали об итогах дела в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.