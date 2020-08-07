Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 7 августа: список новых послаблений и массовые нарушения в ТЦ

"Комсомолка" собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 7 августа 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» вновь собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 7 августа 2020 года. Прошло ровно 100 дней с появления в городе «Стена памяти» медикам, погибшим от коронавируса, поэтому неравнодушные петербуржцы собрались и возложили цветы к мемориалу. Между тем, ежедневное число горожан, зараженных COVID-19, по-прежнему низкое.

- За прошедший день в Санкт-Петербурге выявили еще 159 случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии теперь составляет 32 418 человек. В числе выздоровевших уже 23 833 пациента. Смертей в общей сложности 2118, - сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Смольный утвердил новые послабления по коронавирусу, которые начнут действовать уже с 8 августа 2020 года. Власти Северной столицы разрешили открыть парки аттракционов на открытом воздухе, а также проводить массовые мероприятия в сфере спорта, культуры и развлечения. Вдобавок в новом постановлении сделан акцент на пункте, согласно которому владельцы ТЦ должны еще жестче следить за масочным режимом и другими мерами.

К слову, в торговых центрах Санкт-Петербурга продолжаются массовые проверки соблюдения стандарта безопасности. Среди нарушителей уже есть пять ТЦ.

Добавим, что Смольный намерен ускорить начисление страховых выплат медикам, которые переболели коронавирусом. По официальной информации, деньги уже получили 4405 медработников, но президентские «бонусы» пока дошли не до всех.

Что касается Ленобласти, то за все время пандемии там диагностировали инфекцию у 6086 человек, из них 4577 выздоровели, а 56 – умерли.