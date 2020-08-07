Как пандемия изменила требования покупателей к будущему жилью

Группа «Эталон» планирует завершить строительство ЖК Domino в IV квартале 2022 года. Фото:Группа «Эталон».

Новая реальность

Вынужденная самоизоляция весной этого года для многих оказалась настоящим испытанием и привела к принципиально новому пониманию термина «комфортное жилье». Основные критерии, конечно, остались прежними: надежность застройщика, местоположение комплекса, качество строительства. Но появились и дополнительные требования, которые касаются планировочных решений и безопасности жильцов.

Например, многие оценили важность зонирования квартиры, где каждый член семьи имеет личное пространство, чтобы взрослые могли работать, дети - учиться или играть, чтобы оставались возможность и пространство, где можно заняться спортом, чтобы всей семьей можно было собраться в большой кухне-гостиной.

Такие просторные семейные квартиры запроектированы в современном жилом комплексе Domino от Группы «Эталон», который строится в Приморском районе. Проект вышел в продажу в июле, когда в нашей стране начали постепенно снимать ограничения, и сразу нашел своего покупателя, потому что соответствует новым представлениям, каким должно быть удобное и безопасное жилье.

Внимание к планировкам

Именно планировкам в ЖК Domino проектировщики уделили особое внимание. Всего в комплексе запроектировано 316 квартир с широкими комнатами и планировками европейского уровня площадью от 36 до 149 кв. м, при этом в комплексе нет студий. Почти в каждой квартире есть балкон или лоджия. Кстати, эти пространства во время самоизоляции оказались очень востребованными: там можно обустроить рабочее место, зону отдыха или мини-площадку для занятий спортом. В некоторых жилых помещениях ЖК Domino предусмотрено остекление в пол, и это тоже очень актуально, так как в комнату попадает больше естественного света.

Акцент на безопасность

Сейчас на первый план выходят критерии, которые раньше для многих были второстепенными. Например, количество квартир на этаже. В ЖК Domino на лестничную клетку выходит от 4 до 6 квартир. Это психологически комфортно для жильцов, а при необходимости можно будет легко соблюдать дистанцию. Благодаря архитектурной концепции проекта между комплексом и рядом стоящим зданием образуется внутренний двор, в котором будут оборудованы современные детские площадки, зоны отдыха и workout, амфитеатр. Обособленная территория позволит жильцам чувствовать себя в большей безопасности. Такой двор воспринимается как дополнительное пространство к квартире - там можно гулять в любое время, что оказалось особенно важным во время вынужденной самоизоляции. Впрочем, это не единственная возможность дышать свежим воздухом для жителей Domino: они смогут прогуливаться также и в Салтыковскому саду или Строгановском парке, которые расположены недалеко от комплекса.

Доступность

Изменились и условия покупки квартир. Значительную поддержку рынку оказала утвержденная правительством программа субсидирования ипотеки, благодаря которой многие банки снизили процентные ставки до исторического минимума - 5,9 процента. Это означает, что сегодня покупатели могут выбрать квартиру большей площади, сохранив при этом комфортный ежемесячный платеж.

Стоит отметить, что трансформировалась и работа застройщиков, которые в текущих условиях предлагают максимально удобную и технологичную схему оформления сделок. К примеру, Группа «Эталон» одна из первых реализовала процесс дистанционных продаж. Также в компании разработали новые инструменты: 3D-планировки квартир и онлайн-туры, благодаря которым покупатели в режиме реального времени с помощью видеоконференции могут посмотреть на жилой комплекс, его окружение, виды из окон, благоустройство двора.

Сложившиеся сегодня условия позволяют погрузиться в квартирный вопрос и становятся реальной возможностью его решить.