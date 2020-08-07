Леонид Кваснюк: Строителям всегда приходится быть на передовой

Ни одна крупная стройка в республиках бывшего Советского Союза без Леонида Кваснюка не обошлась. Фото из личного архива.

Леонид Яковлевич Кваснюк - человек удивительный: вся его жизнь связана со строительством, но строителем он себя не называет. Не устает повторять: «Я не строитель, а управленец!» Хотя ни одна крупная стройка в республиках бывшего Советского Союза без него не обошлась.

- БАМ, целина - такой заряд сумасшедший был! Мы жили ради этого. Не попасть на стройку века, не оказаться в гуще событий - вот это был провал. Строителям всегда приходится быть на передовой. Во времена Советского Союза нас бросали на самые трудные участки - в места, где были какие-либо экстремальные ситуации. Но приходили строители - и появлялась жизнь. Это тяжело, сложно, требует мужества, но это неимоверно интересно!

- Что вас воодушевляет сейчас, когда строек века нет?

- Строек века, может, и нет, но интерес к строительству остался. Сейчас мы заряжены на другое: если раньше мы просто выдавали объемы (и в этом была необходимость), то сейчас сосредоточились на качестве и красоте. Каждый наш новый дом мы стараемся сделать красивее и комфортнее как снаружи, так и внутри. Прорабатываем проекты до мелочей, начиная от дворов, мест общего пользования и заканчивая лестничными клетками и планировками.

- Вы строили в Казахстане, Армении, Туркменистане, Украине. Что дал опыт советских строек?

- Я не раз говорил, что в те далекие времена, когда о комплексном освоении территорий никто знать не знал, мы уже строили все и сразу. Трест «Сельстрой», которым я руководил, возводил дома, школы, детские сады, сельскохозяйственные объекты - все, что нужно для жизни и удобства. И когда десять лет назад начали осваивать Горелово, то пошли по такому же пути - начали строить не только жилые комплексы, но и создавать всю необходимую для нормальной жизни инфраструктуру: торговые площади, школы, детсады. Мы создаем среду, в которой люди живут, растят детей, работают. Это важная миссия. Уже потом появилось понятие «комплексное освоение». А мы так строили всегда.

- А откуда берете новые идеи, на кого равняетесь?

- На потребности людей, на наших покупателей. Ведь понятно, что нужно человеку для комфортной жизни: удобная и качественная квартира, магазины, школы и детские сады рядом с домом, возможность отдохнуть. Например, в эти выходные мы открываем в районе Новое Горелово просторный бульвар для прогулок. Это будет настоящая променад-аллея, где можно прогуляться, отдохнуть на скамейках, для детей оборудованы оригинальные площадки для игр из натурального дерева. Мы уже начали высаживать на бульваре различные породы деревьев и кустарники, а со временем зелени будет еще больше. В дальнейшем на бульваре появятся места для спокойного и активного отдыха взрослых, велосипедные и беговые дорожки, спортивные тренажеры. А вообще задумок очень много.

- Не боитесь планировать в столь неспокойное время?

- Так ведь спокойной работы на стройке, наверное, никогда не было и не будет! Строительство - это отрасль, в которой каждый день приносит что-то новое, поэтому ежедневно приходится решать абсолютно новые задачи, разбираться с проблемами. Вспомним ситуацию с коронавирусом. Было непонятно, трудно, но трудности закаляют, дисциплинируют, заставляют двигаться вперед. Несмотря на коронавирус, мы выдавали людям ключи от квартир в очередном сданном нами доме, продолжаем строить школу, детский сад.

- Что бы вы пожелали своим коллегам-строителям?

- Благополучия, счастья, радости от работы. Верить в себя, идти вперед и не сдаваться. Хотелось бы пожелать спокойных времен, но мы не выбираем времена, в которые живем. Важно лишь помнить, что мы сами решаем, как в них жить.