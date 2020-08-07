МегаФон предложил жителям Санкт-Петербурга и Ленобласти бесплатный доступ к «Матч Премьер». Фото: Артем КИЛЬКИН

Теперь игру любимой команды можно смотреть бесплатно на «Матч Премьер»: такую возможность болельщикам подарил Мегафон, запустивший спецпредложение в Петербурге и Ленобласти. Воспользоваться им смогут те, кто до 31 мая 2021 года подключатся или перейдут на тарифные планы «Без переплат. Максимум», VIP и «Премиум».

Чтобы получить бесплатный доступ к «Матч Премьер», абоненту необходимо зарегистрироваться в сервисе МегаФон ТВ. Услуга предоставляется до 30 июня 2021 года включительно, после чего отключается. Можно продлить ее самостоятельно на базовых условиях: абонентская плата составит 299 рублей в месяц.

- Запуск услуги связан с ограничениями на посещение футбольных матчей. При таком формате проведения лишь небольшая доля горожан сможет попасть, к примеру, непосредственно на «Газпром Арену», которая является лидером по посещаемости в РФПЛ. Поэтому онлайн-трансляции станут для болельщиков практически единственной возможностью насладиться игрой любимой команды. Однако большинство матчей транслируется лишь на канале «Матч Премьер», поэтому бесплатный доступ к нему будет как нельзя кстати для многочисленных футбольных фанатов, – говорит директор кластера по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ПАО «МегаФон» Наталья Юсипова.