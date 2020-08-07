Они строят Петербург

Сын Сергея Копылова Дмитрий (слева) пошел по стопам отца. Фото: Группа «Эталон».

ХУДОЖНИКИ СТЕН

Игорь Карпушин работает штукатуром уже десять лет. В этом году мастер впервые участвовал в XIII конкурсе профессионального мастерства «Лучший штукатур - 2020». И стал победителем. Теперь продолжит показывать профессионализм на всероссийском этапе.

- Борьба была трудной, потому что все ребята - мастера своего дела. Наверное, мне помогло то, что я искренне люблю свою работу. С одной стороны, это творческий процесс, возможность выразить себя, а с другой стороны, позволяет обеспечить семью, - говорит маляр-штукатур 3-го разряда компании «СМУ-Юнтолово» (входит в структуру девелопера «Главстрой СанктПетербург») Игорь Карпушин.

За победу боролись несколько десятков специалистов и студенты профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Задание было непростым: нужно было отштукатурить поверхность по специальной методике, нанести декоративную штукатурку, создав при этом свою художественную композицию.

- Профессия штукатур на первый взгляд может показаться несложной и доступной каждому, кто возьмет в руки шпатель. На самом же деле для этой специальности нужна выносливость, физическая подготовка, знание норм строительства и разных тонкостей этой сферы, - добавляет победитель.

Игорь Карпушин (слева)обошел всех на конкурсе профмастерства. Фото: «Главстрой Санкт-Петербург».

ОДИНАКОВЫХ ОБЪЕКТОВ НЕ БЫВАЕТ

Бригадир Сергей Копылов пришел в строительную сферу семнадцать лет назад, и все это время работает на объектах Группы «Эталон». Впрочем, свой трудовой путь он измеряет не только годами, но и домами.

- Строим примерно по дому в год, вот и считайте, - улыбается Сергей Владимирович.

На вопрос, не наскучила ли ему эта деятельность, отвечает не задумываясь: «Любимая работа надоесть не может. Тем более каждый новый объект не похож на предыдущий».

- Это раньше дома десятилетиями строили по одному и тому же проекту, а сейчас каждый объект, по сути, уникален, у него есть свои особенности, сложности, и задачи приходится каждый раз решать новые, зачастую - с нуля. Одинаковых строек не бывает, - говорит строитель.

Сейчас Сергей Копылов работает в самом сердце Петербурга - на Петровском острове, строит жилой комплекс «Петровская Доминанта». Проект очень интересный, начиная от уникальной архитектуры и заканчивая передовыми инженерными решениями. Но в то же время непростой. Построить такой дом качественно и в срок можно, лишь работая в команде и доверяя своим коллегам. В бригаде Сергея (а в его подчинении более сорока человек) железная дисциплина, хотя для бригадира она не самоцель, просто подругому нельзя. К ответственности и дисциплине приучен сам, этого требует и от всех в коллективе.

- Труд строителей почти всегда коллективный, и быть уверенным в своих товарищах, в их опыте и профессиональном мастерстве, очень важно, - добавляет бригадир.

Кстати, сын Сергея Копылова Дмитрий пошел по стопам отца: тоже получил строительную специальность и устроился в Группу «Эталон». Так что семья Копыловых положила начало новой трудовой династии, которых в компании, к слову говоря, немало.

- Мне нравится здесь. И люди хорошие, и условия созданы комфортные, компания заботится о нашей безопасности. Но самое главное - это стабильность и надежность, - признается Сергей. - За все годы нам ни разу не задерживали зарплату, я всегда знаю, что буду строить, когда закончу очередной объект. Мы никогда не останавливали работу, ни в кризис 2008 года, ни во время пандемии. А уверенность в завтрашнем дне дорогого стоит.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В городе на Неве наградили лучших строителей.

В 2020 году награды Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ, Правительства Санкт-Петербурга, а также почетные знаки «Строителю Санкт-Петербурга» II и III степени и благодарственные письма получили лучшие из лучших - специалисты с многолетним опытом работы. Среди них есть и каменщики, и плотники, и сварщики, и архитекторы, и инженеры. Всего было отмечено более шестидесяти человек.