Геннадий Щербина: Строительство - это сочетание новейших технологий и передового опыта с крепкими трудовыми традициями

Президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина. Фото:Группа «Эталон».

Уважаемые петербуржцы, дорогие коллеги, партнеры, друзья! Сердечно поздравляю вас с одним из самых значимых отраслевых праздников - Днем строителя. Достаточно оглянуться вокруг, чтобы понять, какой огромный вклад вносят представители этой профессии в развитие нашего города.

Строители возводят новые объекты, внедряют инновации и передовые технологии, перспективные разработки. В этом году в строительной отрасли произошли глобальные изменения. Ограничительные меры в условиях пандемии наглядно показали, насколько важны цифровые сервисы и IT-инструменты в сфере недвижимости и строительства. Умелое сочетание новейших технологий и передового опыта с крепкими трудовыми традициями позволит Петербургу развиваться и дальше. И задача строителей сделать так, чтобы не только дарить людям радость новоселья, но и делать их жизнь в мегаполисе комфортнее и счастливее. Это непрерывный творческий труд на благо каждого жителя.

День строителя объединяет всех, кто вносит свой вклад в создание гармоничной городской среды. Особые слова признательности хочется выразить ветеранам строительной отрасли. Вами вписаны многие славные страницы в историю Петербурга. А сегодня уже молодое поколение продолжает лучшие традиции, заложенные вами.

Желаю вам ярких, интересных строительных объектов, новых профессиональных высот и крепкого здоровья!