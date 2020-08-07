Петербургский Оргкомитет Евро-2020 получил право на организацию финала Лиги чемпионов

Вслед за ЧМ-2018, стадион на Крестовском острове примет Чемпионат Европы и финал Лиги чемпионов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский Оргкомитет Чемпионата Европы по футболу 2020 года (турнир состоится в 2021 году под старым названием) получил право организации финального матча Лиги Чемпионов 2022 года. Об этом официально объявлено 7 августа.

- Право проведения главного матча европейского клубного футбола также доверено Оргкомитету ЕВРО-2020, - говорится в сообщении пресс-службы Министерства спорта России.

Напомним, что финал Лиги чемпионов Санкт-Петербург должен был принять в 2021 году, однако из-за пандемии коронавируса все турниры пришлось сдвинуть на год.

Все финальные игры еврокубков нынешнего годы было решено провести в формате восьми команд в Португалии, а запланированный финал ЛЧ-2020 в Турции перенести на следующий сезон. Теперь 2021-й год зарезервирован за Стамбулом, а 2022-й - за Петербургом.

Таким образом летом 2021 года арена на Крестовском острове примет четыре игры Чемпионата Европы - три групповых матча и один четвертьфинальный, а финал Лиги чемпионов здесь проведут в конце мая 2022 года. Если, конечно, ничто не нарушит планы еще раз.