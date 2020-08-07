Ребенок упал в воду с прогулочного катера в Санкт-Петербурге

С прогулочного катера в воду упал ребенок. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцы спасли из воды ребенка, который упал с прогулочного катера при проходе под мостом из Крюкова канала в Мойку. ЧП произошло еще 2 августа, однако известно о нем стало только сейчас, когда в СМИ появилось видео инцидента. По результатам публикаций проверку начала транспортная прокуратура.

- По указанию Северо-Западного транспортного прокурора организована проверка по сообщениям средств массовой информации о падении ребенка за борт прогулочного катера в Санкт-Петербурге, - сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуроры намерены проверить, насколько соблюдался закон о безопасности плавания, почему в принципе и как именно произошел инцидент.

Что касается самого мальчика, то с ним все в порядке. В воде он пробыл всего несколько минут. Туристы, катавшиеся на том самом катере, с которого упал ребенок, начали кричать и привлекли внимание прохожих.

В момент подения катер проходил под мостом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Поскольку спуска в этом месте к воде нет, несколько человек начали связывать воедино ремни и рубашки, чтобы бросить мальчику спасительный конец. Вскоре к ним присоединились водители, доставшие буксировочные тросы.

А с развернувшегося катера (это заняло некоторое время), в воду прыгнули двое мужчин. Общими усилиями ребенка спасли и передали медикам. По предварительным данным, серьезных травм мальчик не получил.

Теперь свою оценку экипажу катера, который должен был следить за безопасностью пассажиров, даст прокуратура.