Ребенок упал в воду с прогулочного катера в Санкт-Петербурге

С прогулочного катера в воду упал ребенок.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Петербуржцы спасли из воды ребенка, который упал с прогулочного катера при проходе под мостом из Крюкова канала в Мойку. ЧП произошло еще 2 августа, однако известно о нем стало только сейчас, когда в СМИ появилось видео инцидента. По результатам публикаций проверку начала транспортная прокуратура.
- По указанию Северо-Западного транспортного прокурора организована проверка по сообщениям средств массовой информации о падении ребенка за борт прогулочного катера в Санкт-Петербурге, - сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуроры намерены проверить, насколько соблюдался закон о безопасности плавания, почему в принципе и как именно произошел инцидент.
Что касается самого мальчика, то с ним все в порядке. В воде он пробыл всего несколько минут. Туристы, катавшиеся на том самом катере, с которого упал ребенок, начали кричать и привлекли внимание прохожих.
В момент подения катер проходил под мостом.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Поскольку спуска в этом месте к воде нет, несколько человек начали связывать воедино ремни и рубашки, чтобы бросить мальчику спасительный конец. Вскоре к ним присоединились водители, доставшие буксировочные тросы.
А с развернувшегося катера (это заняло некоторое время), в воду прыгнули двое мужчин. Общими усилиями ребенка спасли и передали медикам. По предварительным данным, серьезных травм мальчик не получил.
Теперь свою оценку экипажу катера, который должен был следить за безопасностью пассажиров, даст прокуратура.