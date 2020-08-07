Bonava – лучшая в Ленинградской области в сфере охраны труда в строительной отрасли. Фото предоставлено компанией «BONAVA».

Шведский девелопер Bonava стал победителем конкурса «Лучшая строительная организация, предприятие производства стройматериалов и строительной индустрии Ленобласти». Награда присуждена в номинации «Лучшая организация по охране труда в сфере строительства». Итоги конкурса подвели накануне Дня строителя, 5 августа. Подобной награды Bonava удостаивалась и два года назад по итогам работы в 2017 году.

Bonava возводит во Всеволожске Ленинградской области жилой комплекс комфорт-класса Grona Lund. На конкурсе оценивалась организация охраны труда на строительной площадке проекта в 2019 году.

- Здоровье и безопасность являются нашим фундаментальным приоритетом и составляют неотъемлемую часть программы Bonava в области устойчивого развития. Цель компании по достижению нулевого травматизма отражает глобальные цели по устойчивому развитию и стремление Bonava к созданию достойной, безопасной и надежной рабочей среды для каждого. Большое внимание мы уделяем превентивной работе по выявлению и предотвращению инцидентов, способных нанести вред здоровью или окружающей среде. Мы регулярно инспектируем все строящиеся объекты и регистрируем как примеры положительного поведения работников на стройплощадке, так и факторы риска, связанные с возможным падением, с опасным использованием инструмента. Все случаи документируются в IT-системе и тщательно анализируются, — рассказал Майкл Бьёрклунд, председатель совета директоров ООО «Бонава Санкт-Петербург».

Конкурс на лучшую строительную организацию ежегодно проводит Союз строительных организаций Ленинградской области при поддержке Правительства Ленинградской области и Профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.