ТОП-3 умных новинок, которые помогают следить за безопасностью на дорогах

Фото: TASS

Каждый год разработчики презентуют новые проекты и современные устройства, позволяющие следить за скоростью движения, концентрацией, внимательностью и манерой вождения водителя. Специальные приложения и камеры, разработкой которых занимается Яндекс, сейчас применяются в такси. Но результаты пилотных проектов говорят о том, что такие устройства необходимы и на городских автобусных маршрутах.

«Комсомолка» собрала ТОП-3 умных новинок, которые помогают следить за безопасностью в пути.

СЕЛФИ-ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Последняя новинка, которую начали внедрять в питерских такси – проверка личности водителя. Такая система работает в Яндекс.Такси. Водители, которые выполняют заказы сервиса должны пройти идентификацию личности. Процедура простая и не занимает много времени. Нужно всего лишь сделать селфи в приложении Таксометр, в котором работают все таксисты.

- Водители уже начали получать уведомления о запуске новой технологии, - уточнили в Яндекс.Такси. – Делается это для безопасности как водителей, так и пассажиров. Проверка личности поможет лучше защитить персональные данные водителей, а пользователи получат дополнительную уверенность в том, что к ним приедет именно тот человек, который указан в деталях заказа.

По словам разработчиков, точность определения личности по снимку – 99,8.

Селфи-проверка занимает до минуты. Водитель делает фото, после чего, если все в порядке, может отправляться на заказ. Если системе не удается распознать фото или на снимке не тот человек, который зарегистрирован в программе, водителя попросят сделать селфи еще раз . В случае повторной проблемы проводится ручная проверка фото специалистом Яндекс.Такси. Она занимает до 10 минут. Но такие случаи единичны. Если водитель не пройдет индетификацию, то доступ заказа будет ограничен в течение разбирательства.

Сообщение о необходимости пройти идентификацию личности поступают водителям перед заказом, но ни в коем случае не во время его выполнения. Эта технология сейчас доступна только для партнеров Яндекс.Такси, работающих в России. Кстати, идентификацию личности проходят не только водители Яндекс.Такси, но и Uber.

КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ И МАНЕРЫ ВОЖДЕНИЯ

Современные технологии позволяют не только проверять личность водителя за рулем, но и следить за тем, чтобы он не превышал скорость. Умные алгоритмы, встроенные в приложение водителей, фиксирует скорость движения автомобиля и сравнивает ее с отметками об ограничениях на дороге. Если водитель превышает скорость на 20 км/ч, ему приходит предупреждение. Если таксист продолжает нарушать правила дорожного движения, приложение закрывает ему доступ к заказам.

Помимо скорости, система мониторинга следит и за манерой вождения. Приложение улавливает резкие торможения, ускорения и повороты. После нескольких случаев неаккуратного вождения водитель получает предупреждение, в случае систематических повторений – доступ к заказам будет ограничен.

КАМЕРА МОНИТОРИНГА ВНИМАНИЯ ЗА РУЛЕМ

Еще одно изобретение Яндекс.Такси – камера, которая фиксирует признаки отвлечения от дороги. Для этого устройство отслеживает 68 точек на лице, направление взгляда и другие параметры. В случае, если водитель отвлекается от дороги или на лице появляются признаки сонливости, подается специальный сигнал, чтобы вернуть внимание водителя к дороге. Устройство работает в режиме реального времени и не требует подключения к интернет.

Камера, распознающая усталость на лице, применяется не только в такси. Устройство успешно опробовали в городских автобусах Казани и Белгорода. На очереди другие города.