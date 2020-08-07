Вынесен приговор по делу о попытке хищения нефтепродуктов из магистрального трубопровода. Фото: Олег ЗОЛОТО

Выборгский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор в отношении двух подсудимых, обвиняемых в попытке хищения дизельного топлива через несанкционированную врезку в магистральный нефтепродуктопровод (МНПП) Ярославль – Приморск-2 в Выборгском районе. В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов Ленинградской области при содействии работников управления безопасности «Транснефть – Балтика» обвиняемые были задержаны с поличным на садоводческом участке.

- Они признаны виновными по статье «Покушение на кражу из нефтепродуктопровода в крупном размере», - сообщили в пресс-службе выборгского гарнизонного военного суда. - Подсудимые приговорены к штрафам в размере от 150 до 200 тысяч рублей. С учетом ранее вынесенного приговора один из обвиняемых останется отбывать наказание в колонии общего режима за другие совершенные преступления. Похищенное из МНПП топливо возвращено «Транснефть – Балтика».