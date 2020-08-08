Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 8 августа: аномальная смертность от инфекции за июнь и стоимость реабилитации

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 8 августа 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» по традиции подготовила все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 8 августа 2020 года. Стало известно, что в текущем году из-за пандемии в Северной столице пройдут диспансеризацию всего лишь около 1,5 миллиона горожан. Тем временем ежедневное число зараженных опасной инфекцией все еще не так велико.

- За минувшие сутки в Санкт-Петербурге диагностировали еще 157 случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии теперь составляет 32 575 человек. В числе выздоровевших уже 23 926 пациентов. Смертей в общей сложности 2136, - сообщает Оперштаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс".

По данным Росстата, в июне в Северной столице произошел резкий рост смертности от коронавируса. Для наглядности – каждый шестой умерший от COVID-19 России является жителем Санкт-Петербурга.

Наконец-то названа окончательная стоимость реабилитации горожан, переболевших инфекцией, по тарифу ОМС. Для взрослых ценник оказался чуть больше 72 тысяч рублей. Также соответствующий тариф ОМС появился и у детей. На реабилитацию несовершеннолетних уйдет около 45 тысяч рублей.

Ужесточение масочного режима в метро Санкт-Петербурга не оказалось выдумкой. Сотрудники подземки за 2 дня составили 10 актов на злостных нарушителей. Им грозит штраф до 4 тысяч рублей. А вот с гостиницы в Репино, где позабыли про маски, перчатки, антисептики и много другое, денег брать не стали. Суд решил просто приостановить деятельность недобросовестного отеля.

Добавим, что в Ленобласти за все время пандемии выявили коронавирус у 6116 человек, из них 4591 выздоровели, а 56 – умерли.