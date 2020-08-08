Старинный корабль с сотнями бутылок нашли на дне Финского залива

Голландское судно 18-го века с сотней артефактов нашли на дне Финского залива возле Санкт-Петербурга. Фото: rgo.ru

Сотрудники Центра подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО) рассказали об удивительной находке – на дне Финского залива обнаружили старинный голландский корабль. Сейчас судно вовсю изучают. Корабль назвали «Бутылочник», поскольку на его борту находятся сотни целых и разбитых сосудов.

Скорее всего, в бутылках было спиртное. Фото: Youtube-канал ЦПИ РГО

- Судно лежало на глубине более 50 метров, у него отсутствовали мачты и брашпиль. Предположительно, это тьялк – грузовой парусный корабль. Скорее всего, он затонул в середине 18-го века во время движения в Санкт-Петербург, - рассказывают в ЦПИ РГО.

Разнообразие бутылок на судне поражает: узкие и широкие, ручные и фабричные. Содержимое большинства сосудов, увы, не сохранилось. Но по маркировке некоторых бутылок становится понятно, что там был джин.

Судя по маркировке, в некоторых сосудах находился джин. Фото: Youtube-канал ЦПИ РГО

- В нескольких разбитых бутылочках я чувствую запах хвои и эвкалипта. В сохранившихся сосудах сейчас разве что протухшая субстанция, так что сложно сказать, что именно там было, - делится размышлениями подводный археолог и реставратор ЦПИ РГО Роман Прохоров.

Исследователи уже связались с Эрмитажем. Оказалось, что в коллекции музея похожих сосудов никогда не было. Поэтому сейчас археологи пребывают в нетерпении и ждут артефакты из глубин Финского залива.

Тем временем специалисты ЦПИ РГО все еще изучают голландский корабль, чтобы установить точный возраст судна, а также понять его маршрут. В этом, в частности, могут помочь различные архивные материалы о грузоперевозках тех старинных времен.

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