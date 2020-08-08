«Чеченский волк» вывернул руку сотруднице полиции в Санкт-Петербурге

21-летний Мансур давно известен полиции по пальбе из автомата и быстрой езде. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

«Чеченский волк» Мансур Абдылхаисиев вновь «отличился» в Санкт-Петербурге. На этот раз скандальный блогер и любитель быстрой езды вывернул руку сотруднице полиции. Видимо, наказание за стрельбу на Московском проспекте его ничему не научило. Тогда он даже извинился перед ОМОН за шалости с автоматом Калашниковым.

Ночью 7 августа сотрудница миграционной службы УМВД решила спросить у Мансура документы. Парень в это время шатался на Конюшенной площади. Ему не понравилась просьба полицейской, и он отреагировал жестко, вывернув женщине руку. Агрессивного чеченца доставили в участок. Тем временем сотруднице полиции оказали медпомощь, и она смогла продолжить работу.

"Чеченский волк" допрыгался, теперь ему грозит уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

- В отношении задержанного составили административный протокол по статье за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, - передали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Однако это не все. Полиция хочет основательно взяться за гуляку и будет ходатайствовать об административном аресте Мансура. Затем сотрудники МВД передадут все материалы дела в Следком для возбуждения уголовного дела и заключения «чеченского волка» под стражу.