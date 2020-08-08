Расписание игр ХК СКА (Санкт-Петербург) в КХЛ в сезоне 2020-2021: старт чемпионата в гостях и 4 принципиальных матча с ЦСКА

Первый матч СКА проведет 4 сентября в гостях с "Нефтехимиком".
Фото: Олег ЗОЛОТО
Регулярному чемпионату КХЛ сезона 2020/2021 быть! «Комсомолка» публикует расписание игр Санкт-Петербургского СКА. Многие сомневались, состоится ли чемпионат во время пандемии коронавируса, однако появление календаря развеяло все сомнения.
В СКА, по данным на начало августа, нет ни одного заболевшего опасной инфекцией. Хотя некоторые журналисты пытались внести смуту и писали в соцсетях различные фейки, но руководство команды заверило болельщиков, что хоккеисты в полном порядке.
Вот и "линия жизни" СКА на грядущий сезон. Фото: khl.ru
Новый чемпионат СКА начнет в гостях против «Нефтехимика». Матч пройдет 4 сентября. Первая домашняя игра петербургских армейцев состоится только 11 сентября в игре с «Локомотивом». Известно, что клуб ждет четыре принципиальных матча против московского ЦСКА.
Календарь СКА в «регулярке» сезона 2020/2021:
СентябрьСентябрь
- 4 сентября «Нефтехимик» vs СКА
- 6 сентября «Ак Барс» vs СКА
- 8 сентября «Торпедо НН» vs СКА
- 11 сентября СКА vs «Локомотив»
- 13 сентября СКА vs «Нефтехимик»
- 15 сентября «Авангард» vs СКА
- 17 сентября «Спартак» vs СКА
- 20 сентября СКА vs «Торпедо НН»
- 23 сентября СКА vs «Сибирь»
- 25 сентября СКА vs «Ак Барс»
- 30 сентября «Сибирь» vs СКА
ОктябрьОктябрь
- 2 октября «Амур» vs СКА
- 4 октября «Барыс» vs СКА
- 7 октября СКА vs «Металлург»
- 9 октября СКА vs «Сочи»
- 12 октября СКА vs «Динамо Мск»
- 14 октября «Сочи» vs СКА
- 16 октября ЦСКА vs СКА
- 19 октября СКА vs «Витязь»
- 22 октября СКА vs «Спартак»
- 26 октября СКА vs «Авангард»
- 28 октября СКА vs «Куньлунь РС»
НоябрьНоябрь
- 10 ноября «Йокерит» vs СКА
- 12 ноября «Витязь» vs СКА
- 14 ноября «Северсталь» vs СКА
- 16 ноября СКА vs «Салават Юлаев»
- 18 ноября СКА vs «Трактор»
- 22 ноября СКА vs «Амур»
- 24 ноября СКА vs «Барыс»
- 26 ноября «Северсталь» vs СКА
- 28 ноября «Салават Юлаев» vs СКА
- 30 ноября СКА vs «Йокерит»
ДекабрьДекабрь
- 3 декабря «Металлург» vs СКА
- 5 декабря «Трактор» vs СКА
- 7 декабря СКА vs «Динамо Р»
- 10 декабря СКА vs «Автомобилист»
- 12 декабря «Динамо Р» vs СКА
- 22 декабря СКА vs ЦСКА
- 24 декабря СКА vs «Северсталь»
- 26 декабря «Динамо Мск» vs СКА
- 28 декабря «Сочи» vs СКА
- 30 декабря «Йокерит» vs СКА
ЯнварьЯнварь
- 5 января «Динамо Мн» vs СКА
- 7 января «Локомотив» vs СКА
- 10 января СКА vs ЦСКА
- 12 января СКА vs «Сочи»
- 17 января ЦСКА vs СКА
- 19 января «Автомобилист» vs СКА
- 21 января «Витязь» vs СКА
- 27 января СКА vs «Северсталь»
- 30 января «Спартак» vs СКА
ФевральФевраль
- 1 февраля «Динамо Мск» vs СКА
- 4 февраля СКА vs «Локомотив»
- 7 февраля СКА vs «Йокерит»
- 16 февраля СКА vs «Спартак»
- 18 февраля СКА vs «Динамо Мск»
- 20 февраля «Локомотив» vs СКА
- 22 февраля «Куньлунь РС» vs СКА
- 24 февраля СКА vs «Витязь»
- 27 февраля СКА vs «Динамо Мн»