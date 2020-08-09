Эксперт: Пик турсезона в Санкт-Петербурге придется на осень

Петербург всегда был одним из самых посещаемых городов, но в этом году туристический пик придется на осень. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург медленно, но верно возвращается туризм. Из-за пандемии город все лето было не узнать: безлюдный Невский, пустая Петропавловская крепость. В начале августа ситуация изменилась, и после частичного снятия ограничений Северная столица вновь ожила. Благодаря наплыву туристов из других регионов России отели Санкт-Петербурга, по данным аналитиков компании Colliers International, заселены уже на 23-28%. Как предполагают эксперты, в этом году пик турсезона в Санкт-Петербурге придется на осень. Но лучше поздно, чем никогда.

- Ожидается, что городские гостиницы к осени заполнятся примерно до 50%. В то время как в Ленобласти загрузка уже практически 90-100%, - отметил вице-президент «Ассоциации туристско-экскурсионных предприятий и организаций» Валерий Жилкин. - Заполнены как бюджетные гостиницы, так и более высокого уровня. Спрос велик на коттеджи, базы отдыха, дома в частном секторе.

Так происходит, по его мнению, потому что большинство отдыхающих предпочитают летом все же пляжный отдых, оставляя культурную программу на потом. К тому же, из-за пандемии коронавируса путешественники стараются выбирать те места, которые находятся недалеко от дома. Так как в случае чего можно быстро вернуться назад.

- Город наполняют туристы со всей страны, а среди отдыхающих в области большинство петербуржцев, - подчеркнул Жилкин.

Что касается стоимости проживания, Валерий Жилкин заверил, что здесь пока не намечается масштабных перемен. Однако он не исключает, что ценник на гостиничные услуги может вырасти из-за повышенного спроса.