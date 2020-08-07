МФЦ Ленобласти и фуд-корты в Меге вернулись к обычному режиму работы Фото: Олег ЗОЛОТО

Хорошие новости. Новый документ, который вчера, 4 августа, подписал губернатор региона, снимает ограничения работы общепита в торговых центрах и торговых комплексах. Теперь кафе и ресторанам второй («желтой») зоны разрешено открыться при условии использования до 50 процентов посадочных мест, с расстоянием между столами 1,5 метра. Также остается обязательное условие обработки посуды в посудомоечных машинах при температуре 95 градусов либо использования одноразовой посуды.

Уточним, что в «желтой» зоне по распространению коронавируса находятся Всеволожский Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Тихвинский районы и Сосновый Бор. К примеру, во Всеволожском расположен крупный центр МЕГА, посетители которого очень жаловались на неудобства. В первой («красной») зоне, а именно в Гатчинском районе, фуд-корты в торговых центрах пока могут обслуживать только навынос за пределы зданий.

Также постановление снимает ограничения работы многофункциональных центров. Во всех районах центры «Мои документы» предоставляют полный перечень услуг без предварительной записи, но посещение МФЦ разрешено строго в масках.