В сельских школах Ленобласти откроется 23 центра «Точка роста»

Наши родители и представить такое не могли! А это все уже в реальности. ФОТО: "Точка роста" Ленинградская область

Нынешние школьники, как супергерои: сами создают программы на «шустрых» компьютерах, составляют топографические карты с помощью квадрокоптера, а когда захотят играть, возьмут да напечатают себе шахматные фигуры на 3D-принтере. Наши родители и представить такое не могли! А это все уже в реальности. Причем в сельских школах, где не так давно и о мебели хорошей не мечтали. Такое шикарное оборудование сейчас получают центры «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». В начале учебного года в Ленобласти появится 23 таких центра. Это плюс к тем 28, которые были открыты в прошлом году.

Что такое «Точка роста»? Это такие структурные подразделения на базе сельских школ, где проходят дополнительные занятия по «Технологии», «Информатике», «ОБЖ», а также уроки по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям. Есть что-то и помимо уроков: шахматы, проекты, а также занятия по социальной самореализации.

- Важно, что новое современное оборудование не лежит на полке. Мы его постоянно используем: то на уроках ОБЖ через VR-очки изучаем строение тела, то отрабатываем на манекене оказание первой помощи. Вовлечены абсолютно все дети с 1-го по 11-й класс, - рассказывает координатор проекта в сельцовской школе Тосненского района Николай Буджак, где такой центр появился прошлой осенью. - После уроков ребята совершенно бесплатно могут заниматься 3D-моделированием, робототреками, им доступны даже игры с применением виртуальной реальности.

Заниматься могут не только учащиеся этого конкретного учреждения, но и ученики из соседних школ, и даже взрослые. Хотите попасть на обучение? Сейчас как раз идет набор в группы. Заходите на сайт «Навигатор дополнительного образования Ленинградской области», регистрируйтесь и выбирайте, что интересно.

Новые образовательные учреждения при школах в сельской местности начнут работу в пятнадцати муниципальных районах Ленинградской области в сентябре. Сейчас в помещениях завершается ремонт, закупается мебель. Практически вся техника для этого уже на местах.

- Закуплено специализированное оборудование - 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры, цифровые фотоаппараты и тренажеры-манекены для отработки навыков первой помощи, - сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

На оснащение открывающихся «Точек роста» выделили почти 29 млн рублей, из них 8,5 млн - средства областного бюджета.