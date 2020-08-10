Абитуриенты еще успевают подать документы в «Реавиз» и принять участие в конкурсе грантов

Фото предоставлено Университетом «Реавиз»/Пресс-служба

Прием документов в университет «Реавиз» завершается, но время принять решение еще есть. В том числе, попытать удачу в конкурсе грантов «Реавиза»: так вуз проводит отбор абитуриентов на бесплатное обучение по направлениям «Стоматология» и «Лечебное дело».

- Я очень признательна тем, кто придумал этот конкурс грантов, потому что учиться в «Реавизе» - здорово! - рассказывает студентка уже второго курса отделения «Стоматология» Салимат Лепшокова, ставшая абсолютной победительницей прошлогоднего конкурса грантов, - Говорю ответственно, поскольку окончила Медицинский колледж при Первом Санк-Петербургском государственном медицинском университете им. И.П. Павлова, - могу сравнивать. Уровень обучения в «Реавизе» такой, что может дать фору государственному медвузу: сильные, опытные преподаватели, настроенные на то, чтобы максимально передать нам, студентам, свои знания. К каждому — индивидуальный подход и максимум благожелательности. Смело поступайте в «Реавиз»! Преподаватели сильные, заинтересованы в развитии студентов, и каждая минута учебы в Университете будет наполнена полезными знаниями и навыками».

Салимат Лепшокова. Фото предоставлено Университетом «Реавиз»/Пресс-служба

Напомним, что конкурс грантов проводится с 1 июня по 23 августа 2020 г. Призовой фонд — четыре гранта по каждой из специальностей. Грант - это скидка в размере от 10% до 100% от стоимости образовательных услуг.

Будущим врачам предстоит учиться в одном из лучших медицинских вузов страны, который славится профессиональными традициями и достижениями, где практическому обучению уделяется колоссальное внимание. Надежность и высокое качество образования — приоритеты. Среди этих очевидных достоинств «Реавиза» - доступный проходной балл и лояльная система оплаты.

Так, при поступлении в университет «Реавиз» действуют все льготы, утвержденные правительством РФ. Поступившие в университет могут получить скидки на обучение до 20%, представив соответствующие документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию семьи.

- За годы существования учебного заведения им выпущено свыше 7000 врачей, еще 8000 ежегодно повышают здесь свою квалификацию. Филиалы университета успешно работают в Саратове и Москве, - отметил ректор Университета «Реавиз», доктор медицинских наук, профессор Радик Хайруллин. - С прошлого года группа действующих медицинских вузов пополнилась новым самостоятельным Университетом «Реавиз» в Санкт-Петербурге. Сегодня первый набор студентов по специальностям «лечебное дело» и «стоматология» перешел на второй курс обучения, и скоро наш Университет распахнет двери для новых первокурсников.

Студенческую жизнь у нас скучной не назовешь. Специфика высшего медицинского образования такова, что в течение первого года обучения студентам приходится адаптироваться к условиям чрезвычайно высокой интеллектуальной нагрузки. Тем не менее, наши первокурсники активно включаются и в студенческую жизнь.

На занятиях по анатомии. Фото предоставлено Университетом «Реавиз»/Пресс-служба

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