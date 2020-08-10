В Ленобласти началась «постковидная» мобильная диспансеризация

Передвижные амбулатории разъехались по населенным пунктам региона Фото: Правительство Ленобласти

67 мобильных медицинских комплексов - амбулатории, поликлиники - разъехались утром во вторник, 4 августа, со двора Дома правительства Ленобласти по населенным пунктам региона. В течение августа и первой половины сентября эти «поликлиники на колесах» объедут 800 городов, поселков и деревень области. В первую очередь речь идет об удаленных и труднодоступных населенных пунктах - таких в ЛО несколько сотен. Но большие города в графике тоже присутствуют.

В некоторые места приедут по несколько раз, а всего проведут более тысячи выездов. Так стартовала акция «Ленинградское здоровье», которая, по задумке региональных властей, должна компенсировать жителям вынужденные простои плановой медицины в период пандемии.

Напомним, в последние месяцы из-за перепрофилирования клиник и сложной эпидемиологической ситуации многие лечебные учреждения области перестали принимать пациентов без экстренной на то нужды. Обследования, анализы, диагностика - все это было недоступно. Теперь же в Ленобласти начинается «постковидное» восстановление плановой медицины.

Александр Дрозденко лично осмотрел комплексы перед тем, как они отправились в путь Фото: Правительство

- Наши жители, особенно пожилого возраста, соскучились по медицинским осмотрам, по общению с врачами, - рассказал журналистам Александр Дрозденко, который лично осмотрел комплексы, перед тем как они отправились в путь. - Мы прежде всего рассчитываем, что и пожилые, и наша молодежь воспользуются этой возможностью, придут и пройдут обследования, сдадут кровь.

Зачем это нужно? Прежде всего, повторимся, чтобы люди смогли спокойно пройти обследования, которые они пропустили из-за коронавируса. Но у региональных властей есть еще одна задача - составить медицинскую карту региона.

- Мы будем понимать в процентном соотношении уровень и качество здоровья людей, для того чтобы нам скорректировать в том числе и финансирование здравоохранения, - пояснил Александр Дрозденко. - В то же время мы будем видеть, где есть отклонения от средних показателей в худшую сторону, - значит на эту территорию надо обратить особое внимание. Анализ исследований обеспечит Ленинградская областная клиническая больница.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, в мобильных комплексах можно будет не только измерить температуру и давление, получить консультацию терапевта, но и пройти осмотр у узких специалистов - гастроэнтеролога, гинеколога, хирурга, пульмонолога, офтальмолога, эндокринолога и так далее. Кроме того, часть комплексов - это мобильные флюорографы и передвижные маммографы. Кто именно, в какой день и куда приедет, можно посмотреть в графике, размещенном на сайте комитета по здравоохранению Ленинградской области health.lenobl.ru.

- Во время акции будут проведены медицинские обследования по показаниям или по назначению лечащего врача, - пояснили организаторы акции. - В случае необходимости будет оказана помощь по острым показаниям.

КСТАТИ

В каждом мобильном комплексе можно будет сдать анализ на антитела к COVID-19. Перед началом учебного года это очень важно.

Первым экспресс-тест на себе опробовал губернатор Александр Дрозденко, переболевший «короной» практически в самом начале пандемии. Десять минут - и мобильная лаборатория подтверждает: в крови руководителя региона все еще есть антитела.

Губернатор уточнил, что решение, кому делать тест, на месте примут врачи.