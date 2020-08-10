Угощения со всего света, песни Корнелюка и фаер-шоу: Ленинградская область отметила 93-й день рождения

Ярким завершением стало интерактивное шоу с огнем и фейерверком Фото: Администрация Всеволожского района

В 2020-м все особенное. И даже праздники отмечаем в особом порядке. Причины мы все знаем. Долгое время массовые мероприятия были под запретом, и очень многое отменили. Но день рождения Ленинградской области, к которому так долго готовились, все же состоялся. Да, не в такой масштабной версии, как, к примеру, в прошлом году, но все же. Как всегда, отмечали на открытом воздухе - все-таки лето, тепло и настроение отличное! Сейчас эпидситуация намного улучшилась, однако мерами безопасности пренебрегать все же не стали.

Для старшего поколения стало сюрпризом выступление Игоря Корнелюка Фото: Администрация Всеволожского района

ИМЕНИННИКИ И ГОСТИ

Столицей в этот раз был Всеволожск. А местные жители выглядели именинниками. Они пришли на «Песчанку» и не узнали место, где теперь появилась большая просторная площадка. Чаще всего в толпе отдыхающих рефреном звучали одни и те же слова: «Потрясающе! Посмотри, красота-то какая! Как все изменилось!»

Приехавший в этот день к жителям Всеволожского района глава региона Александр Дрозденко проверил готовность парка после реконструкции.

- Ко мне все подходят, благодарят. Людям парк понравился, хотя многое мы еще не успели здесь сделать. В течение месяца все будет доделано, и парк станет местом притяжения не только для жителей Ленинградской области, но и для гостей из Санкт-Петербурга, - рассказал Александр Дрозденко.

Главным событием праздника и самой яркой точкой притяжения всех гостей стал гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса». Назывался он так не случайно. Жители и гости города могли попробовать блюда со всего света: тут и баран на вертеле, и огромная паэлья, и лучшие блюда национальных кухонь. Отдельная тема гастрономического исследования - особенности кухни народов, проживающих в Ленинградской области! Вот тут, в самом начале, расположились палатки, где гости могли отведать уникальный копорский чай, десерты кантуччи, ладожские сухарики, особый тающий во рту мед. Чуть подальше - сытные рыбные ряды, мимо которых не прошел и губернатор региона Александр Дрозденко. Ну как можно уйти без покупки, когда с прилавка манит ароматами подкопченная рыбка с золотистыми бочками?

А если гости желали не просто угощение отведать, но и познать науку приготовления? Таких любознательных ждали мастер-классы от лучших шеф-поваров региона. К слову, в ход шли ингредиенты из фермерских хозяйств Ленобласти, чтобы точно соблюсти все традиции. А как еще приготовить корюшку по-ленинградски, вепсский рыбный суп с расстегаями, кушанье по-ижорски или лакомство вепсов с лесными ягодами?

Но не хлебом единым. Специально для малышей и детей постарше приготовили забавы и развлечения. Можно было почувствовать себя птицей в свободном полете на аттракционах или просто подурачиться от души в батутном парке.

Точкой притяжения стал гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса» Фото: Администрация Всеволожского района

ЖГЛИ

Весь день с главной сцены звучала зажигательная музыка, гостей развлекали яркими номерами. В праздничной программе выступили чирлидеры Needles Cheerleading Team, ВИА «Кураж FM», кавер-группы «Тру Пати Бэнд», оперные исполнители MIDNIGHT OPERA, задавали ритм всему выступлению артисты барабанного шоу Драйм Тайм «Дефиле». Для старшего поколения жителей Всеволожского района стало сюрпризом выступление Игоря Корнелюка. Они подпевали ему «Подожди, дожди, дожди…» и «Вот билет на балет!». А некоторые даже пустились в пляс.

Завершился «Ленинградский пикник» ярким интерактивным шоу с огнем и фейерверком. Хрупкие девушки и юноши так умело управляли пламенем, как будто фокусники. Зрелище завораживающее!

Сам праздник не заканчивается. В этом году из-за эпидемиологической обстановки он меняет формат: масштабное общеобластное торжество было решено перенести на следующий год, а в этом году День области пройдет по всем районам.

Торжества в парке «Песчанка» стали первыми в череде праздничных событий, посвященных 93-летию со дня образования Ленинградской области. Все районы будут праздновать годовщину в течение месяца. Губернатор региона Александр Дрозденко посетит каждый локальный праздник, где будут вручены областные и государственные награды лучшим труженикам и ветеранам, пройдут встречи с активами районов.

К СЛОВУ

Разговоры о том, что 47-му региону нужна столица, ведутся постоянно, но пока ни к чему не приводят. И, может быть, это хорошо, потому что сейчас в Ленинградской области каждый год для празднования дня рождения региона выбирают новую столицу. И пусть этот статус временный, зато мотивация для приведения очередного районного центра в порядок исключительная, ведь всем хочется, чтобы праздник прошел в красивом месте. И все стараются. Всеволожцы получили к празднику немало хороших подарков в виде благоустройства и новых объектов. И получат еще, поскольку статус столицы области сохранен за Всеволожском еще на год. А в 2022 году эстафету примет Тосно.

Александр Дрозденко не смог пройти мимо рыбных рядов Фото: Администрация Всеволожского района

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Кого удостоили наград

Еще одна традиция праздника - отмечать тех, кто трудится и действует во благо своего района и всей области. Заслуженные награды получили 13 ленинградцев: врачи, педагоги, воспитатели, сотрудники социальных и культурных учреждений, волонтеры, представители промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также специалисты муниципалитетов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Во Всеволожске отремонтировали 14 городских магистралей

Общая стоимость ремонта составила почти 180 млн рублей, субсидии на проведение работ были выделены правительством Ленинградской области из дорожного фонда.

Средства направлены на обновление Социалистической улицы от Варшавской до 191-го дома и от Всеволожского проспекта до Белосельской улицы, Баркановской улицы от Варшавской до дома 8, переулка Олениных от Ленинградской улицы до дома 2, корпус 2.

На Василеозерской улице заменено покрытие от Дорога жизни до улицы Балашова, на Заводской от улицы Плоткина до дома 3, корпус 1, на Невской на участке от Народной до Центральной. Целиком обновляется Приютинская улица, капитальный ремонт идет на Новоладожской от Щегловской до примыкания с региональной дорогой станция Магнитная - поселок имени Морозова. Отремонтирован асфальт на Северной улице от 3-го до 45-го дома, на Сергиевской от Колтушского шоссе до улицы Преображенского, на Христиновском проспекте от Приютинской до Чернышевского. Предусмотрен ремонт улицы Шишканя от 16-го до 25-го дома и переулка Вахрушева от Колтушского шоссе до 83-го дома по Октябрьскому переулку.

А еще в мае по заказу ГКУ «Ленавтодор» сдали один из основных путей до Всеволожска - участок Дороги жизни от границы Санкт-Петербурга до Румболовской горы. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги.

- Всеволожск получит еще один шанс приукраситься: три-четыре детсада и школы построим здесь, во Всеволожске, реконструируем Колтушское шоссе и завершим Муринскую развязку. Также выделим средства на внутрипоселковые дороги. Но главный подарок Всеволожску - строительство Ледового дворца. Внешний вид здания будет принят на основе предложений жителей, - сказал глава региона.