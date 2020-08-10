Выплаты пенсионерам в Ленинградской области: что изменилось с 1 августа 2020 года

Многие после выхода на пенсию полностью посвящают свое время даче, где можно вырастить что-то свое Фото: Артем КИЛЬКИН

ПРИБАВИЛИ ТРИ БАЛЛА

С 1 августа 2020 года у работающих пенсионеров Ленинградской области немного увеличатся пенсии, назначенные по старости или инвалидности. Речь идет о плановой корректировке, заложенной в Федеральном законе «О страховых пенсиях». Напомним, по закону если человек, который должен был выйти на пенсию, продолжает официально работать, то с его зарплаты продолжают удерживать страховые взносы. То есть выплату в любом случае нужно корректировать с их учетом.

Максимальная прибавка составит три пенсионных балла. Один балл в 2020 году стоит 93 рубля, значит, выплата может увеличиться на 279 рублей. Но для каждого пенсионера прибавка будет рассчитываться индивидуально, в зависимости от количества накопленных баллов.

- Размер перерасчета зависит от зарплаты работающего пенсионера: чем она выше, тем больше увеличивается пенсия, - напомнили в ПФР. - И это касается только тех получателей, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.

А ТЕМ, КТО НЕ РАБОТАЕТ?

Неработающим пенсионерам, напомним, пенсии индексировали в начале года. Фиксированная часть выросла на 6,6 процента. Но даже при этом не у всех она дотягивает до регионального прожиточного минимума. В таком случае положена федеральная или региональная социальная доплата (в зависимости от того, вышел региональный прожиточный минимум региона, чем в целом по стране, или же ниже).

В Ленобласти прожиточный минимум пенсионера на 2020 год составляет 9247 рублей. Это на 64 рубля меньше, чем в среднем в России. Поэтому ленинградцы, у которых пенсия менее 9 тысяч рублей, получают доплату из федерального бюджета.

Но регион не остается в стороне. Даже во время пандемии правительство области неоднократно поддерживало тех, кому сложнее всего. Так, в июне жителям региона, получающим социальную доплату, начислили единовременное пособие в размере 2 тысяч рублей. Такую матпомощь получило более 41,5 тысячи жителей Ленобласти. Всего на выплаты выделено 84 миллиона 478 тысяч рублей.

До этого пенсионерам выдавали бесплатные маски.

НА ЧТО ЕЩЕ ИМЕЮТ ПРАВО ПЕНСИОНЕРЫ В ЛЕНОБЛАСТИ

1. Льготный проезд на общественном транспорте, в том числе автобусах, которые курсируют между Петербургом и Ленобластью. При этом по договоренности, существующей между регионами, проездной также действует в петербургском метро и городском транспорте. Стоит он в 2020 году 416 рублей.

2. Льготный проезд в электричках: стоимость билета - 10 процентов от тарифа.

3. Ежемесячная денежная компенсация взносов на капремонт. Выплачивают одиноким неработающим пенсионерам старше 70 лет или же семьям, где только такие пенсионеры. Размер компенсации - 50 процентов для ленинградцев от 70 до 80 лет, 100 процентов - для тех, кто старше 80.

4. Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату вывоза мусора. Также выплачивается тем, кто старше 70 лет.

5. Однократная единовременная выплата, которая возмещает часть расходов на газификацию жилья.

6. Выплата к юбилею совместной жизни тем, кто состоит в браке 50 лет и более. Размер выплаты зависит от семейного «стажа»: от 20 до 50 тысяч рублей.

Тем, кто состоит в браке много лет, в подарок идет крупная сумма: от 20 до 50 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

НА ЗАМЕТКУ

Как помогают детям войны

В Ленобласти очень много дополнительных льгот и выплат для людей пенсионного возраста. Отдельная категория среди них - те, кто родился в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, они же дети войны. В этом году в Ленобласти расширили пакет мер поддержки для таких людей.

Для того чтобы получить меры поддержки, такой пенсионер должен прожить на территории Ленобласти не менее пяти лет. В таком случае он имеет право на:

- ежемесячную денежную выплату (на данный момент 624 рубля)

- преимущество при приеме в дома-интернаты, центры социального обслуживания населения, внеочередной прием на обслуживание отделениями социальной помощи на дому

- бесплатное посещение областных театров и музеев

- бесплатное получение социальных услуг на территории региона.

КСТАТИ

Средняя продолжительность жизни в Ленобласти - 73,6 года, это второе место по СЗФО.

- Нам есть куда стремиться: продолжительность жизни связана с ее качеством, - заявил на заседании правительства Ленобласти губернатор Александр Дрозденко.

Так, в области реализуют региональный проект «Старшее поколение», работают гериатрические кабинеты и отделения, открыт Областной гериатрический центр. На дому тем, кто нуждается в поддержке, помогают мультидисциплинарные патронажные бригады. А еще здесь есть системы неформального ухода, в том числе «Тревожная кнопка» и «Заботливый сосед».

Позвоните на горячую линию, чтобы уточнить все детали Фото: Артем КИЛЬКИН

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