Строительству - зеленый свет: как в Ленобласти решают проблемы социальной инфраструктуры и обманутых дольщиков

Чтобы достроить дома обанкротившихся компаний, регион тратит миллиарды бюджетных рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

БОЛЬШЕ САДИКОВ И ПАРКОВОК

Выбирая квартиру в новостройке, первое, чем обычно интересуются покупатели, - социальной инфраструктурой. Это действительно очень больная тема: детские сады, школы, поликлиники не успевают за многоэтажными жилыми комплексами, формирующими новые районы. В итоге дополнительная нагрузка ложится на соседей, которых не радуют переполненные классы и очереди к врачам.

В Ленинградской области к решению проблемы подходят комплексно. С одной стороны, наращивают темпы строительства, с другой - совершенствуют законодательство. Так, в конце июля здесь отменили нормы, мешавшие строить социальную инфраструктуру в новых районах. Поправки внесли в региональные нормативы градостроительного проектирования.

- Теперь в регионе разрешены пристроенные и встроенно-пристроенные детские сады, - рассказали в пресс-службе областной администрации. - Также установлен единый радиус обслуживания общеобразовательных организаций вне зависимости от ступени обучения. Он составляет пятьсот метров.

Еще один пункт поправок касается парковочных мест, которых откровенно не хватает. До сих пор в Ленобласти действовали два требования: парковка не более 50 машино-мест и наличие 25-метровых разрывов. Эти ограничения сняты, а значит, можно строить открытые многоуровневые парковки.

- Благодаря внесенным изменениям мы решили проблему дефицита земельных участков в новых районах и соответственно дефицита мест под строительство детских садов и стоянок, - прокомментировал поправки губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. - Мы вводим понятие «малокомплектный детский сад», благодаря чему появляется возможность делать встроенные и встроенно-пристроенные детские сады с площадками для прогулок и игровыми зонами. Эти изменения обсуждались с активными гражданами и застройщиками. Впереди у нас большая стройка. Нововведения позволят эффективно использовать средства и земельные ресурсы.

Детские сады, школы, поликлиники необходимы в новых районах Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОМОЧЬ ТЕМ, КОГО ОБМАНУЛИ

Вторая глобальная проблема - обманутые дольщики. Чтобы достроить дома обанкротившихся компаний, регион тратит миллиарды бюджетных рублей.

- Мы выделили из бюджета Ленинградской области 2,8 миллиарда рублей, подписали соглашение с фондом «Дом.РФ» на три года, для того чтобы совместно решить проблему, - рассказывал президенту Владимиру Путину Александр Дрозденко. - По этой программе будет построено 117 объектов, еще 25 - за счет прямых бюджетных инвестиций.

Серьезно помочь в решении этой проблемы может поправка, разрешающая строить «высотные доминанты», при этом сохраняя общие ограничения по этажности. При этом в области сразу подчеркивают: без согласования с местными жителями никаких решение принято не будет.

- Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства будет утверждаться с обязательным участием населения в общественных слушаниях, - уточнили в областной пресс-службе.

О помощи обманутым дольщикам можно говорить отдельно и много. По поручению президента область сфокусировалась на выполнении обязательств, которые не выполнили застройщики.

- С 2011 года введены в эксплуатацию 67 проблемных многоквартирных домов и многоквартирных домов, которые строились с нарушением срока ввода в эксплуатацию, - рассказывают в Ленобласти. - С каждым годом мы наращиваем темпы.

Так, вплоть до 2018-го достраивали не более 3-4 домов в год. В 2018-м завершенных долгостроев сразу стало 18, в 2019-м - 22. Нынешний год, несмотря на сложную ситуацию, тоже не подкачает.

- С начала 2020-го введено в эксплуатацию 11 многоквартирных домов, - рассказали в пресс-службе Ленинградской области. - Сейчас на вводе находятся ЖК «Щегловская усадьба» и дом 6.6. ЖК «Радужный» во Всеволожске.

В ближайшее время начнутся работы на еще одном долгострое - в Новом Девяткино. На днях Александр Дрозденко подписал распоряжение о выделении компенсационных земельных участков для застройщика, который завершит дом для обманутых дольщиков компании «Главстройкомплекс» и создаст полностью благоустроенный квартал со всей социальной инфраструктурой.

А в течение ближайших восьми-девяти месяцев стартуют работы по завершению ЖК «Янинский каскад» и «Рябиновый сад». Здесь с 2014-го квартир не дождались немногим менее 800 человек, а год назад застройщику провели процедуру банкротства. Решением арбитражного суда комплексы передали региональному Фонду защиты прав дольщиков. После корректировки проекта и выбора подрядчика начнется завершение строительства.

НА ЗАМЕТКУ

Какие программы покупки жилья есть в Ленинградской области:

- для молодежи

- для многодетных семей

- для детей-сирот

- для молодых специалистов

- для аграриев

- для ветеранов

- для военнослужащих

- для участников программы расселения аварийного жилья

- для погорельцев

- ипотечные программы, в том числе сельская ипотека.

Почти 4 миллиона квадратных метров жилья строится сейчас в Ленобласти Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Почти 4 миллиона квадратных метров жилья строится сейчас в Ленобласти. Больше половины из них планируют ввести в эксплуатацию до конца года.

297 домов - во Всеволожском районе.

187 домов - в Выборгском районе.

39 домов - в Гатчинском районе.

34 дома - в Ломоносовском районе.

29 домов - в Тосненском районе.

9 домов - в Кингисеппском районе.

По 3 дома - в Сосновоборском городском округе и Лужском районе.

2 дома - в Волховском районе.

По 1 дому - в Кировском, Приозерском и Тихвинском районах.

Как думаете, что еще надо построить в Ленобласти? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

Близится День строителя, с чем и поздравляем всех причастных. В связи с этим мы спросили:

Как вы думаете, что еще нужно построить в Ленобласти?

Александр КЕРЖАКОВ, футболист:

- Надо построить большой стадион и хорошую тренировочную базу, чтобы подготовить сильную футбольную команду, которая сможет выйти в премьер-лигу. Я даже скажу, где это лучше сделать, - в Кингисеппе. Город отличный, а спорт там не сильно развит.

Александр СМИРНОВ, замдиректора объединенного музея-заповедника «Выборгский замок»:

- Главное - это дороги. Причем как автомобильные, так и железнодорожные. Нужно больше связующих нитей с Петербургом, а еще было бы неплохо, чтобы появилась кольцевая автодорога вокруг Всеволожска, например.

Андрей НИЗОВСКИЙ, глава Всеволожского района:

- Хочется, чтобы в Токсово или Кузьмолово наконец появилась профессиональная спортивная лыжная база с возможностью проведения соревнований мирового уровня. Там все для этого есть: и перепады высот, и красота, и климат позволяет. Но вот почему-то пока мы эту мечту не реализовали.

Николай БУДЖАК, учитель сельцовской школы Тосненского района:

- Хотелось бы, чтобы в моем любимом Тосненском районе было больше мест для развлечений, баз отдыха с доступными ценами или, к примеру, мотодром. Я, как человек, который увлекается мотоциклами, с удовольствием бы там катался. Думаю, я такой не один.

Георгий БОГАЧЕВ, экс-вице-губернатор Ленобласти:

- Побольше бы железных дорог, путепроводов, чтобы была возможность массово запустить скоростные электрички. Это было бы прорывом для региона, ведь сейчас многие отдаленные районы Ленобласти не так процветают, как могли бы. А если бы до них можно было быстро добраться, не по пробкам, там стало бы интереснее жить и работать.

Леонид КАЛАЕВ, исполнительный директор Союза фермеров Ленобласти и Санкт-Петербурга:

- У каждого фермера свои потребности, но во многом мы схожи: всем нужны доступное жилье, хранилища для продукции и рынки, где всю эту продукцию продавать. Чтобы там было красиво, аккуратно и приятно находиться как нам фермерам, так и покупателям.