Строительству - зеленый свет: как в Ленобласти решают проблемы социальной инфраструктуры и обманутых дольщиков

Чтобы достроить дома обанкротившихся компаний, регион тратит миллиарды бюджетных рублей
Фото: Олег ЗОЛОТО
БОЛЬШЕ САДИКОВ И ПАРКОВОК
Выбирая квартиру в новостройке, первое, чем обычно интересуются покупатели, - социальной инфраструктурой. Это действительно очень больная тема: детские сады, школы, поликлиники не успевают за многоэтажными жилыми комплексами, формирующими новые районы. В итоге дополнительная нагрузка ложится на соседей, которых не радуют переполненные классы и очереди к врачам.
В Ленинградской области к решению проблемы подходят комплексно. С одной стороны, наращивают темпы строительства, с другой - совершенствуют законодательство. Так, в конце июля здесь отменили нормы, мешавшие строить социальную инфраструктуру в новых районах. Поправки внесли в региональные нормативы градостроительного проектирования.
- Теперь в регионе разрешены пристроенные и встроенно-пристроенные детские сады, - рассказали в пресс-службе областной администрации. - Также установлен единый радиус обслуживания общеобразовательных организаций вне зависимости от ступени обучения. Он составляет пятьсот метров.
Еще один пункт поправок касается парковочных мест, которых откровенно не хватает. До сих пор в Ленобласти действовали два требования: парковка не более 50 машино-мест и наличие 25-метровых разрывов. Эти ограничения сняты, а значит, можно строить открытые многоуровневые парковки.
- Благодаря внесенным изменениям мы решили проблему дефицита земельных участков в новых районах и соответственно дефицита мест под строительство детских садов и стоянок, - прокомментировал поправки губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. - Мы вводим понятие «малокомплектный детский сад», благодаря чему появляется возможность делать встроенные и встроенно-пристроенные детские сады с площадками для прогулок и игровыми зонами. Эти изменения обсуждались с активными гражданами и застройщиками. Впереди у нас большая стройка. Нововведения позволят эффективно использовать средства и земельные ресурсы.
Детские сады, школы, поликлиники необходимы в новых районах
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ПОМОЧЬ ТЕМ, КОГО ОБМАНУЛИ
Вторая глобальная проблема - обманутые дольщики. Чтобы достроить дома обанкротившихся компаний, регион тратит миллиарды бюджетных рублей.
- Мы выделили из бюджета Ленинградской области 2,8 миллиарда рублей, подписали соглашение с фондом «Дом.РФ» на три года, для того чтобы совместно решить проблему, - рассказывал президенту Владимиру Путину Александр Дрозденко. - По этой программе будет построено 117 объектов, еще 25 - за счет прямых бюджетных инвестиций.
Серьезно помочь в решении этой проблемы может поправка, разрешающая строить «высотные доминанты», при этом сохраняя общие ограничения по этажности. При этом в области сразу подчеркивают: без согласования с местными жителями никаких решение принято не будет.
- Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства будет утверждаться с обязательным участием населения в общественных слушаниях, - уточнили в областной пресс-службе.
О помощи обманутым дольщикам можно говорить отдельно и много. По поручению президента область сфокусировалась на выполнении обязательств, которые не выполнили застройщики.
- С 2011 года введены в эксплуатацию 67 проблемных многоквартирных домов и многоквартирных домов, которые строились с нарушением срока ввода в эксплуатацию, - рассказывают в Ленобласти. - С каждым годом мы наращиваем темпы.
Так, вплоть до 2018-го достраивали не более 3-4 домов в год. В 2018-м завершенных долгостроев сразу стало 18, в 2019-м - 22. Нынешний год, несмотря на сложную ситуацию, тоже не подкачает.
- С начала 2020-го введено в эксплуатацию 11 многоквартирных домов, - рассказали в пресс-службе Ленинградской области. - Сейчас на вводе находятся ЖК «Щегловская усадьба» и дом 6.6. ЖК «Радужный» во Всеволожске.
В ближайшее время начнутся работы на еще одном долгострое - в Новом Девяткино. На днях Александр Дрозденко подписал распоряжение о выделении компенсационных земельных участков для застройщика, который завершит дом для обманутых дольщиков компании «Главстройкомплекс» и создаст полностью благоустроенный квартал со всей социальной инфраструктурой.
А в течение ближайших восьми-девяти месяцев стартуют работы по завершению ЖК «Янинский каскад» и «Рябиновый сад». Здесь с 2014-го квартир не дождались немногим менее 800 человек, а год назад застройщику провели процедуру банкротства. Решением арбитражного суда комплексы передали региональному Фонду защиты прав дольщиков. После корректировки проекта и выбора подрядчика начнется завершение строительства.
НА ЗАМЕТКУ
Какие программы покупки жилья есть в Ленинградской области:
- для молодежи
- для многодетных семей
- для детей-сирот
- для молодых специалистов
- для аграриев
- для ветеранов
- для военнослужащих
- для участников программы расселения аварийного жилья
- для погорельцев
- ипотечные программы, в том числе сельская ипотека.
Почти 4 миллиона квадратных метров жилья строится сейчас в Ленобласти
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
ЯЗЫКОМ ЦИФР
Почти 4 миллиона квадратных метров жилья строится сейчас в Ленобласти. Больше половины из них планируют ввести в эксплуатацию до конца года.
297 домов - во Всеволожском районе.
187 домов - в Выборгском районе.
39 домов - в Гатчинском районе.
34 дома - в Ломоносовском районе.
29 домов - в Тосненском районе.
9 домов - в Кингисеппском районе.
По 3 дома - в Сосновоборском городском округе и Лужском районе.
2 дома - в Волховском районе.
По 1 дому - в Кировском, Приозерском и Тихвинском районах.
Как думаете, что еще надо построить в Ленобласти?
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
ВОПРОС ДНЯ
Близится День строителя, с чем и поздравляем всех причастных. В связи с этим мы спросили:
Как вы думаете, что еще нужно построить в Ленобласти?
Александр КЕРЖАКОВ, футболист:
- Надо построить большой стадион и хорошую тренировочную базу, чтобы подготовить сильную футбольную команду, которая сможет выйти в премьер-лигу. Я даже скажу, где это лучше сделать, - в Кингисеппе. Город отличный, а спорт там не сильно развит.
Александр СМИРНОВ, замдиректора объединенного музея-заповедника «Выборгский замок»:
- Главное - это дороги. Причем как автомобильные, так и железнодорожные. Нужно больше связующих нитей с Петербургом, а еще было бы неплохо, чтобы появилась кольцевая автодорога вокруг Всеволожска, например.
Андрей НИЗОВСКИЙ, глава Всеволожского района:
- Хочется, чтобы в Токсово или Кузьмолово наконец появилась профессиональная спортивная лыжная база с возможностью проведения соревнований мирового уровня. Там все для этого есть: и перепады высот, и красота, и климат позволяет. Но вот почему-то пока мы эту мечту не реализовали.
Николай БУДЖАК, учитель сельцовской школы Тосненского района:
- Хотелось бы, чтобы в моем любимом Тосненском районе было больше мест для развлечений, баз отдыха с доступными ценами или, к примеру, мотодром. Я, как человек, который увлекается мотоциклами, с удовольствием бы там катался. Думаю, я такой не один.
Георгий БОГАЧЕВ, экс-вице-губернатор Ленобласти:
- Побольше бы железных дорог, путепроводов, чтобы была возможность массово запустить скоростные электрички. Это было бы прорывом для региона, ведь сейчас многие отдаленные районы Ленобласти не так процветают, как могли бы. А если бы до них можно было быстро добраться, не по пробкам, там стало бы интереснее жить и работать.
Леонид КАЛАЕВ, исполнительный директор Союза фермеров Ленобласти и Санкт-Петербурга:
- У каждого фермера свои потребности, но во многом мы схожи: всем нужны доступное жилье, хранилища для продукции и рынки, где всю эту продукцию продавать. Чтобы там было красиво, аккуратно и приятно находиться как нам фермерам, так и покупателям.