Сергей Семак: у одного из игроков «Зенита» положительный тест на коронавирус, он на карантине

Сергей Семак подтвердил коронавирус у одного из игроков "Зенита". Фото: ФК "Зенит"

Главный тренер «Зенита» подтвердил положительный тест на коронавирус у одного из футболистов. Впрочем, кто именно мог заболеть опасной инфекцией, Сергей Семак не уточнил, лишь заявив, что этот человек находится на самоизоляции. Впрочем, не он один.

- Что касается ситуации с коронавирусом, здесь ситуация абсолютно простая. У двоих игроков был сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в Премьер-лигу и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине, - заявил в интервью каналу «Россия 24» сам наставник сине-бело-голубых.

Гадать о том, кто именно заразился коронавирусом, можно долго, однако в матче за Суперкубок России, перед которым и пошли слухи о вспышке болезни в стане команды, «Зенит» провел без основного голкипера Андрея Лунева.

А вот главные звезды петербуржцев - Дзюба и Азмун не только вышли на поле, но и помогли обыграть «Локомотив», завоевав для «Зенита» третий трофей за сезон.

Напомним, что 11 августа сине-бело-голубые проведут первую игру в новом розыгрыше Российской Премьер-лиги. клуб с берегов Невы отправится в гости к волгоградскому «Ротору», вернувшемуся в элитный дивизион после 16 лет отсутствия.

К этой встрече «Зенит» готовится в рабочем порядке, никаких изменений в тренировочном процессе нет.