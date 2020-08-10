«Экспофорум» открывает выставочный сезон 29 августа

«Экспофорум» после вынужденного закрытия из-за пандемии вновь возобновляет свою работу. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Конгрессно-выставочный центр (КВЦ) «Экспофорум» после вынужденного закрытия из-за пандемии вновь возобновляет свою работу. Это знаковая новость для всех, кто принимает участие в выставках. Деловые мероприятия во всем мире являются важнейшим инструментом коммуникаций и продвижения.

- Конгрессно-выставочная отрасль является стратегически важной для любой страны еще и потому, что охватывает все сферы экономики, чем быстрее восстановится она, тем быстрее восстановятся и другие отрасли. Мероприятия «Экспофорума» посещает более 1,2 млн. посетителей в год, это половина от всех приезжающих в город деловых туристов, 40% из них – иногородние и иностранные участники. В среднем, MICE-турист тратит за время пребывания 700 $ и является «живой рекламой» России. Возобновление деловой и экономической активности в Санкт-Петербурге – прорыв «блокады коронавируса!» - отметил президент Российского союза выставок и ярмарок, генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков.

Уже 29 августа состоится открытие Международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь». 14-16 сентября на площадке КВЦ пройдет XV Международный форум по развитию транспортных коридоров TRANSTEC 2020. X Юбилейный Петербургский международный газовый форум одновременно с VIII Российским международным энергетическим форумом, выставкой и конференцией по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа Offshore Marintec Russia состоится с 6 по 9 октября.

До конца 2020 года на «Экспофоруме» уже запланировано 51 мероприятие: 18 собственных отраслевых проектов и 33 гостевых события разной направленности.

Конгрессно-выставочный центр обеспечит для участников и посетителей необходимые профилактические меры: предварительную бесконтактную онлайн-регистрацию, дистанционную разметку, наличие СИЗ-комплектов, дополнительную дезинфекцию помещений и регулярные проветривания, а также усиление медицинского обслуживания, навигацию во время мероприятий с учетом количества людей в помещении. Будет опубликовано расписание событий с прогнозируемым количеством людей и организовано транспортное сообщение с дополнительными мерами безопасности. Традиционно для посетителей конгрессно-выставочного центра в дни мероприятий пустят шаттлы от станции метро «Московская».

Важно отметить, что организаторы выставок обещают обеспечить высокую эпидемиологическую безопасность для своих участников, нежели массовые музыкальные или спортивные шоу: на специализированных выставках количество человек на квадратный метр намного ниже. Обычно посетители проходят выставочные залы индивидуально и не собираются вокруг одной сцены или игрового поля. Технические и цифровые решения позволяют контролировать и управлять потоками людей, обеспечивать дополнительную дезинфекцию и создавать расписание, влияющие на посещения, создавать бесконтактные коммуникации. Например, в Германии – выставки и конгрессы вынесены за рамки ограничений массовых мероприятий, в силу своей эпидемиологической безопасности.

Напомним, что 25 марта 2020 года деятельность по организации конференций и выставок была включена в список наиболее пострадавших отраслей, более чем у 2 тысяч компаний появилась возможность использовать те или иные меры государственной поддержки.

Ознакомиться с календарем мероприятий конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» 2020.