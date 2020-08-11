Лечение климакса: Как победить симптомы, которые мешают наслаждаться второй молодостью

Вместе с экспертами ответили на 13 вопросов о том, как победить приливы, перепады настроения и собственный страх. Фото: freepik.com.

Современная женщина после 45 лет переживает второе рождение: дети выросли, карьера сделана, личные цели, как правило, реализованы. Даже ипотека, скорее всего, уже выплачена! Казалось бы, можно жить да радоваться: освоить новое хобби, начать путешествовать, заняться карьерой или изменить личную жизнь. Но нет: строить планы и наслаждаться каждым днем многим женщинам мешает… даже не сам климакс, а страхи, связанные с ним. Кстати, они могут появиться и у тех, кому еще далеко до сорока, ведь избежать менопаузы еще никому не удавалось.

И вот при мысли о будущем сознание рисует не романтичные картины поездки в весенний Париж, а перепады настроения, головные боли и пресловутые приливы! Неужели со всем этим никак нельзя справиться?

«Можно!» - уверены современные врачи и психологи. Во время климакса вполне реально оставаться жизнерадостной, довольной собой, жить для себя без оглядки на страхи. Но лишь при условии, что вы подготовились к новому этапу жизни, чувствуете себя подкованной и знаете, что делать, чтобы симптомы климакса не влияли на ваше настроение и здоровье.

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