Когда Восток приходит на помощь Западу: Корреспонденты «Комсомолки» на себе испробовали практики восточной медицины

Главное, помочь пациенту! Фото: Андрей ГАШЕВ

И узнали, чем они могут быть полезны при болезнях позвоночника у детей и взрослых.

Восток - дело тонкое, а восточная медицина - тем более. Принципы лечения с помощью иглоукалывания и других традиционных методов жителям современных мегаполисов часто кажутся чем-то непонятным и загадочным. Не станем скрывать: и мы мало что знали об этом, отправляясь в клинику «Амрита».

- Вы, европейцы, всерьез восточную медицину не воспринимаете, - словно прочитал наши мысли главный врач клиники «Амрита» доктор Ли Дин. - Разубеждать не стану, но попрошу уделить мне пару минут. Дайте вашу руку.

Пара минут, в течение которых доктор измерял наш пульс. И вот результат: слабый позвоночник, проблемы с коленями и кишечником.

- Характер пульса отражает состояние отдельных органов и организма в целом, а также физическое и психическое состояние человека. Нарушения равновесия в работе организма, способные привести к заболеванию, проявляются в пульсе на самых ранних стадиях, - объяснил доктор Ли Дин. - Эти нарушения можно скорректировать и тем самым предотвратить болезнь.

Доктор Ли Дин с удовольствием рассказывает о своей работе и клинике. Фото: Андрей ГАШЕВ

Пульсовая диагностика - лишь первый шаг. Определив причину боли, доктора «Амриты» назначают своим пациентам сеансы массажа, иглоукалывания, лечение у остеопата, кинезиолога. Зачастую один врач занимается сразу несколькими разными «болячками» своего пациента. Во-первых, потому, что у каждого специалиста клиники имеется несколько специализаций, а во-вторых, доктор восточной медицины - это как европейский врач общего профиля: он видит организм в целом и понимает, что приводит к тем или иным проблемам.

- Бич XXI века - это психосоматические расстройства, и здесь восточная медицина как раз может лидировать. Во всем мире врачи ориентируются на акупунктуру, потому что уже доказано, что такое воздействие дает лечебный эффект, - добавляет доктор Ли Дин.

В клинике «Амрита» работает уникальный врач-реабилитолог Людмила Александровна Дрожжина, которая занимается лечением детей со сколиозом. Маленьких пациентов к этому специалисту везут из разных уголков страны.

Даже с таким сколиозом как на снимке можно работать. Фото: Андрей ГАШЕВ

Еще одна звезда клиники - доктор психологических наук, президент Российской Ассоциации перинатальной психологии, профессор Наталья Петровна Коваленко. Специалист занимается в том числе и психогенными причинами бесплодия, а именно они чаще всего мешают стать родителями современным молодым парам. Именно с этой актуальной темой профессор Коваленко выступила на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в 2019 году.

- В моем понимании клиника - это учреждение лечебное, отчасти образовательное и занимающееся исследованиями. И мы всем этим стандартам соответствуем, - с гордостью говорит доктор Ли Дин.

КСТАТИ

«Амрита» - это не только сохранение традиций восточной медицины, но и развитие науки. В 2017 году клиника получила патент на способ пролонгированной рефлексотерапии специальными нитями. Метод применяется для лечения болезней позвоночника, суставов и других хронических заболеваний.

Мудрость Востока – в помощь врачам и пациентам Запада. Фото: Андрей ГАШЕВ

А недавно здешние врачи перевели и издали книгу XVI века легендарного корейского врача Хо Чжун. В 2009 году эта книга вошла в список ЮНЕСКО как памятник культуры. В ней описаны причины возникновения болезней, различные методы диагностики и лечения, прижигания и иглоукалывания.