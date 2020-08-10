«Не могла дозвониться до мамы больше суток»: Гражданка Белоруссии, живущая в Петербурге, после выборов в республике осталась без связи с родными

В Петербурге 420 граждан Белоруссии проголосовали в посольстве на выборах президента республики. Фото: Полина ШАНДРАК

Мне больно и тяжело наблюдать за тем, что происходит сейчас в моей родной стране, в Белоруссии. Там, где я родилась и выросла, прожила 24 года своей жизни. Там, где сейчас мои близкие и родные люди.

В день выборов президента республики, 9 августа, я так и не смогла уснуть. Удалось закрыть глаза ближе к утру. И только после приема успокоительного.

ВЕСТИ С РОДИНЫ

Все это время я читала новости в мессенджерах, смотрела прямые включения из Минска и не верила, что все это происходит наяву! «Столкновения с ОМОНом», «автозак протаранил толпу», «силовики применили водометы и светошумовые гранаты», «против протестующих милиция использует слезоточивый газ», «на улицах Минска появились окровавленные и раненые», «людей избивают дубинками со словами: «дома надо было сидеть, перемен они захотели». От заголовков в СМИ в какой-то момент я поплыла и снова потянулась за успокоительным. После этого в 48-й раз за последний час набрала номер мамы, но абонент был временно недоступен. Та же история с телефонами друзей.

Связь с Белоруссией оборвалась еще вечером накануне выборов: 8 августа, как мы и предполагали, интернет заглушили. Оставалось только ждать и верить в лучшее.

- У тебя все хорошо? – утром в понедельник, 10 августа, на WhatsApp прилетело долгожданное сообщение от мамы.

- Еду на работу. У вас как? – быстро написала ей, боясь, что ее снова отрубит от Сети, и даже не заметила, что сижу вся в слезах.

- У нас все нормально, дочь, - тут же написала она, и я выдохнула.

Следом пришло смс от близкой подруги, о судьбе которой я тоже ничего не знала и сильно переживала, ведь она работала на выборах независимым наблюдателем. К счастью, все обошлось. Где остальные мои знакомые и что с ними - я до сих пор не знаю, но по-прежнему ничего не остается, как ждать и верить в лучшее.

ОДНА БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

9 августа мне хотелось быть с ними на родине, но из-за закрытых границ и работы уехать в Белоруссию я не могла. Единственно правильным решением было пойти к посольству и проголосовать там. В надежде, что все проголосуют утром, а уже после обеда там никого не останется, я выдвинулась на Бонч-Бруевича к 15:00. Когда увидела очередь, дар речи потеряла: здание было просто окружено! Более полутора тысяч человек стояли здесь в надежде отдать свой голос, хотя и понимали, что успеют далеко не все из них. Очередь двигалась очень медленно, но зато за это время многие успели перезнакомиться. В итоге кто-то кого-то угощал печеньями и бутербродами, а белорусские парни периодически бегали в магазин за водой и бесплатно ее раздавали. Проезжающие мимо машины сигналили нам в знак поддержки, а мы им в ответ аплодировали. До сих пор мурашки по коже, когда вспоминаю все эти моменты.

Так мы стояли до последней минуты, и когда на часах было 20.00, оставалась еще надежда, что время работы избирательного участка продлят. Но увы.

После этого народ еще долго не расходился и требовал дать им возможность отдать свой голос. Толпясь у закрытых дверей посольства, я пристально разглядывала каждого, кто там был и, знаете, это не конец, это - начало!