Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 11 августа: усиленный контроль за ношением масок и массовое заражение медиков поликлиники №44

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 11 августа 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 11 августа 2020 года. Медики продолжают выявлять инфекцию у горожан, хотя количество зараженных не так велико, как в пик пандемии.

- За минувший день в Санкт-Петербурге зафиксировали еще 157 случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии теперь составляет 33 047 человек. В числе выздоровевших уже 24 087 пациентов. Смертей в общей сложности 2156, - сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая на заседании городского правительства, призвал глав района усилить контроль за соблюдением масочного режима. Напомним, маски сейчас обязательны везде кроме дома и улицы.

Штраф в 100 тысяч рублей получила поликлиника №44 за массовые нарушения по коронавирусу. В медучреждении забывали про ношение масок, дезинфекцию и измерение температуры у работников. Вдобавок 33 сотрудника поликлиники подхватили COVID-19.

А вот в больнице имени Семашко все куда спокойнее. Теперь она вернулась к обычному режиму работы после 3 месяцев труда в качестве инфекционного стационара. В итоге там вылечили 1550 пациентов, переболевших коронавирусом.

Добавим, что в Ленобласти за прошедшие сутки заразились инфекцией 28 человек (6205 в общем). 4622 пациента выздоровели, а 61 - скончался. 1522 пациента остаются в активном состоянии заболевания.